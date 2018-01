Kultur

– Først og fremst mangler de helt store filmene i år, sier Guttorm Petterson, som er leder i bransjeorganisasjonen Film & Kino.

Fjorårets mest sette norske film ble «Askeladden – I Dovregubbens hall», med et totalt besøk på 354.034. Det vanlige har vært at en norsk film har toppet kinotoppen med rundt det dobbelte.

Dagsavisen ga filmen en 3-er: Askeladden er ikke helt eventyrlig

Lavere enn topp tre 2016

«Star Wars: The Last Jedi» er filmen som troner på kinotoppen for 2017, med noe over 400.000 besøkende. Men også den ligger lavere enn alle de tre norske filmene som lå på topp i rekordåret 2016. Da var Eirik Poppes «Kongens nei» på topp med 833.000 besøkende, mens «Snekker Andersen og julenissen» lå på andreplass med rundt en halv million, før «Børning 2» på en tredjeplass med rundt 438.000. Også i 2015 ble toppfilmen «Bølgen» sett av over dobbelt så mange som «Askeladden» i 2017.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Skyldes ikke strømming

At en film som «Den 12. mann» kommer sent på året, spiller ingen rolle, ifølge Petterson.

– For filmens del er det totalbesøket som betyr noe.

Les også: Iskaldt beregnende underholdning

Man kan heller ikke skylde på at strømmekanaler stjeler kinopublikummet, mener han.

– Kinobesøket har ikke gått ned til tross for økt strømming av film hjemme. Disse strømmetjenestene har ødelagt for DVD- og Blu-ray-markedet, og spiser også av filmforbruket på tradisjonelle TV-kanaler. Men det er de som slåss seg imellom. Det går ikke utover kinobesøk.

Les hva Dagsavisen skrev om «Star Wars: The Last Jedi»: Kommer til å styre Star Wars-universets videre skjebne

Familiefilm drar lasset

Petterson sier at familiefilmer som vises mange steder gjør det best på statistikken.

– Vi ser spesielt på mindre kinoer, at det er de norske familiefilmene som blir best besøkt. Får du tilbud om å se en norsk familiefilm i nærmiljøet ditt, så er det større sjanse for at du går og ser den.

Fire av de fem mest sette norske filmene i fjor var familiefilmer.

Krig og familie mest pop

Familiefilmer og krigsfilmer fenger mest, i fjor som tidligere år.

– Det er vanskelig å si sikkert hvorfor. Men siden «Max Manus» kom for en god del år siden, har man sett at historier fra andre verdenskrig når en stor målgruppe – fra yngre grupper som er opptatt av action, til de som er historisk interessert lenger opp i åra, og som til og med kanskje husker krigen. Så målgruppa er større der. Det samme gjelder for familiefilm. Da når du de små, pluss foreldre og besteforeldre, tanter og onkler.

Les også: Triers «Thelma» solgt til over 50 land

Suksess for kvalitetsfilm

Selv om tallene er lavere hva gjelder besøk på norske storfilmer, mener Petterson at 2017 også er et suksessår for norsk kvalitetsfilm.

– «Thelma» er den nest best besøkte filmen til Joachim Trier. Jeg tror ikke de hadde regnet med så store besøkstall.

En annen film som definitivt har fått langt større besøkstall enn ventet er Iram Haqs «Hva vil folk si», som har passert 100.000 besøkende.

– Den vet jeg at både produsent og distributør (Mer Film) ikke hadde regnet med så mye høyere besøkstall på, enn halvparten, i beste fall. Det er gledelig å se at det ikke bare er krigsfilmer og familiefilmer som slår til, men også at originalskrevne filmer trekker publikum, sier Petterson.

– I tillegg var det litt oppsiktsvekkende at filmen om Marcus og Martinus slo til, og dette stuntet til Karpe Diem, «Adjø Montebello», som på bare fire dager klarte å mobilisere 52.000 tilskuere til å se filmen sin.

Les også: Hun tar Karpe Diem til kinotoppen

Fortsatt 25-prosentmål

Selv om 2017 er et dårligere norsk kinoår, med en prosentandel på 18 prosent, ned fra «rekordåret» 2016 som var på 23,9 prosent, mener ikke Petterson at 25 prosent er et hårete mål å sette seg for antall besøk på norske filmer.

– Nei, tvert imot synes jeg vi absolutt skal strekke oss etter det. Går vi tilbake til 70-80-tallet, var norskandelen mellom 5 og 8 prosent. Vi har ligget stabilt på drøyt 20 prosent av markedsandelen i flere år.

Les også: Trier triumferer med «Thelma»

Kinotoppen 2017

1. «Star Wars: The Last Jedi»: 401.636

2. «Askeladden – I Dovregubbens hall»: 354.034

3. «Skjønnheten og udyret»: 349.392

4. «Grusomme meg 3»: 322.628

5. «Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge»: 316.113

6. «Vaiana»: 298.201

7. «Fast & Furious 8»: 285.088

8. «The Boss Baby»: 278.181

9. «Fifty Shades Darker»: 245.449

10. «IT»: 240.042

Norsk film-toppen

1. «Askeladden i Dovregubbens hall»: 354.034

2. «Den 12. mann»: 213.420

3. «Dyrene i Hakkebakkekogen»: 209.006

4. «Ekspedisjon Knerten»: 146.249

5. «Marcus & Martinus – Sammen om drømmen»: 141.532

6. «Karsten og Petra ut på tur»: 136.532

7. «Trio – Jakten på Olavsskrinet»: 134.975

8. «Hva vil folk si»: 107.908

9. «Karsten og Petra lager teater»: 103.731

10. «Thelma»: 63.008

Norsk films andel av kinobesøket

2017: 18 prosent

2016: 23,9 prosent

2015: 20,5 prosent

2014: 24,4 prosent

2013: 22,8 prosent

2012: 17,9 prosent

Kilde: Film & Kino