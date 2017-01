Favoritter til Spellemannprisen

Kultur

En av de sentrale scenene i den nye dokumentarfilmen om Marcus & Martinus viser skuffelsen da de ikke fikk noen av de tre Spellemannprisene de var nominert til i fjor. Nå er de nominert igjen, for «Girls» som årets låt, men i konkurranse med Alan Walkers internasjonale fulltreffer «Faded», og mange andre store hits, kan det bli vanskelig å nå opp i år også.

I stedet kan tvillingene fra Tofors godt få hovedprisen som Årets Spellemann. En pris som blir delt ut etter en ikke klart definert kombinasjon av popularitet og aktivitet, uten nominasjoner på forhånd, og som derfor ofte har blitt brukt som kompensasjon for mye omtalte artister som ikke har nådd opp i sin egen klasse. Det er ingenting å si på populariteten til Marcus og Martinus. De er et fenomen uten sidestykke i norsk pophistorie, låtene deres strømmes i stor stil, og de trekker tusenvis at tilhengere på konserter. De er ikke typiske kritikerfavoritter, men de er store i utlandet, hovedkriteriet for at Nico & Vinz og Kygo har fått denne prisen de siste årene. I fjor husker vi med en viss forundring at Nico & Vinz delte ut prisen til Kygo på video fra USA, på engelsk.

Marcus og Martinus har bare noen få opplagte konkurrenter: Først og fremst Highasakite, som burde fått denne prisen etter suksessen med «Silent Treatment» for to år siden, og langt på vei har gjentatt bedriften med «Camp Echo» og enda flere store konserter i 2016. Outsiderne er hardt arbeidende og særpregede Aurora, allerede nominert til to priser for sitt debutalbum, eller Stein Torleif Bjella, nominert til tre priser for «Gode liv». Bjella er nærmest blitt en institusjon gjennom sine tre foregående album, og har fått sangene sine omgjort til en kritikerrost teaterforestilling.

Å spekulere i hvem som får de 17 sjangerprisene er lite hensiktsmessig, selv om juryordningen gjør favorittseiere mer sannsynlig enn før i tida. Hovedprisene, med en klar ungdomsprofil på lista over opptredener, deles ut på Sentrum Scene, i et direktesendt TV-show på NRK1 fra kl. 20.55. Her er alle hovedprisene. De 17 sjangerprisene deles ut på forhånd, i et program fra Sentralen, som overføres direkte på NRKs nett-TV fra kl. 17, og i opptak på NRK1 etterpå. Litt bakvendt, hvis vi skal tro alt vi blir fortalt om ungdoms forhold til lineært TV, og voksnes fortsatte tro på såkalt «beste sendetid».

Helt til slutt i kveld ender spellemannshowet med hedersprisen, for lang og tro tjeneste. Med så mange gode kandidater at det også her er nytteløst å gi seg inn på gjetning. Vi kastet oss inn i en runddans av musikalske utmerkelser allerede fredag, der vi sto på Rockefeller og så tre nye navn bli annonsert til Rockheims Hall Of Fame. Denne samlingen av adelen innen norsk popmusikk, med minst 25 års ansiennitet, men med bare tre nye navn inn i det gode selskap hvert år er det mye å ta igjen. I år er tre grupper valgt ut: Dizzie Tunes, Popol Ace og Raga Rockers. Alle manglet sentrale medlemmer da de kom sammen for å markere utnevnelsen i går. Vi får håpe at de har samlet seg bedre før selve seremonien i mai. Popol Ace fikk Spellemannprisen for årets gruppe i 1972, Dizzie Tunes for årets barneplate i 1973, mens Raga Rockers aldri har vunnet Spellemannprisen. Tre nye innlemmelser i Hall Of Fame, to spellemannpriser seg imellom. Da kan det jo reise seg et spørsmål om det har gått inflasjon i spellemannpriser, slik en lang rekke yngre artister har fått kastet harper etter seg i moderne tid, I kveld er det klart for 25 til.