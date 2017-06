Etterlyser Wood-regnskap

Kultur

– Norwegian Wood har ikke levert regnskap for 2016. Vi har sendt dem purring og gitt utsatt frist til 1. juli, bekrefter Karianne Kampevold Sætre, avdelingsdirektør for kulturutvikling i Oslo kommune.

Gjennom 25 år har Norwegian Wood-festivalen fått noen av verdens største artister i Frognerbadet: Bob Dylan, Eric Clapton, Roger Waters og Mark Knopfler er blant dem som har fylt Frognerbadet med publikum i størrelsesorden 10.000. De siste årene har festivalen imidlertid gått med store underskudd, samtidig som Norwegian Wood har fått driftsstøtte fra Oslo kommune, uten å levere regnskap innen fristene.

I år ble festivalen overtatt av nye eiere. Regnskap for de siste årene viser at festivalen opparbeidet seg en negativ egenkapital på ti millioner kroner før festivalen i 2016, som kommunen nå etterlyser regnskap for. I løpet av høsten ble det gjennomført frivillig akkord med 50 kreditorer, og nedskriving av aksjekapital.

Tapt aksjekapital

Institusjoner som mottar kulturstøtte av Oslo kommune må levere rapport og godkjent regnskap innen 1. juni påfølgende år, heter det i vedtektene.

– Så lenge vi ikke har mottatt godkjent revidert regnskap, kan vi ikke gjøre en reell behandling av søknaden Norwegian Wood har inne om støtte for neste år, sier Kampevold Sætre.

Også i 2016 purret Oslo kommune Norwegian Wood på innsendte regnskap, flere ganger fram til i oktober, med siste pålegg om å sende regnskap innen 1. november. Brønnøysund-registrene ilegger gebyr for regnskap som ikke leveres innen 31. juli.

I Norwegian Woods årsberetning for 2015 som ble levert 24. oktober 2016, heter det: «Selskapets aksjekapital er tapt og selskapers eiere har lånt inn penger i 2015 og 2016».

Da hadde Norwegian Wood allerede blitt tildelt 500.000 i driftsstøtte på støtte på Oslo kommunes kulturbudsjett for 2017, selv om regnskap fortsatt ikke var levert. Kulturetaten påpekte i egen merknad: «Det bemerkes at søknad om driftstilskudd for 2017 ble sendt Kulturetaten over 1 måned etter ordinær søknadsfrist. Videre bemerkes at revidert regnskap for driftstilskudd 2015 ikke er fremlagt Kulturetaten innen gjeldende frist».

Festivalen for 2015 gikk med hele 3.6 millioner i underskudd.

Kritisert

For 2016 fikk Norwegian Wood omdisponert støtten på 750.000, selv om festivalen ble nedskalert fra fire dager i Frognerbadet til et endags-arrangement på Sukkerbiten i Bjørvika. Flere festivalarrangører kritiserte støttetildelingen for å være konkurransevridende, da Dagsavisen skrev om saken.

I søknaden om omdisponering fremgår det ikke at festivalen har negativ egenkapital eller at festivalen for 2015 styrte mot millionunderskudd.

Festivalsjef og hovedeier for Norwegian Wood har inntil i år vært Jørgen Roll, som i dag er administrerende direktør i det kommunale selskapet Oslo Konserthus. I januar 2017 overtok nye eiere driften av festivalen. Investorene Per Kristian Ims og Tom Oscar Collett kom inn på eiersiden med to millioner i ny kapital og to millioner i lån.

– Det har vært vanskeligere enn vi trodde å få dokumentert alle regnskapsposter fra i fjor. Regnskapet er nå hos revisor, og vi håper å få det klart i løpet av neste uke, sier Per Karsten Ims, hovedaksjonær i Norwegian Wood A/S.

– Festivalen for 2016 gikk med underskudd. Situasjonen etter fjorårets ganske dårlige festival gjorde det nødvendig med gjeldsforhandlinger, sier Ims.

Årets Norwegian Wood gikk av stabelen sist helg i Frognerbadet, med norske artister som Susanne Sundfør og Raga Rockers som toppnavn. De samlet til sammen 5.700 publikum over tre dager. Den nye Norwegian Wood-eieren er fornøyd:

– Årets festival har gått bedre enn forventet økonomisk. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Neste år vil festivalen være tilbake på det nivået den skal være, sier Ims.

– 2016 var et kriseår

Eks-festivalsjef Jørgen Roll forklarer milliontapene med dårlig besøk.

– Hvorfor er det ikke levert regnskap for Norwegian Wood 2016?

– Festivalen har søkt Brønnøysund om utsatt frist på levering av regnskapet. Men jeg er ute av Norwegian Wood, understreker Jørgen Roll.

– Det ble gjennomført ekstraordinær generalforsamling i januar, og jeg har solgt alle aksjene mine.

– I løpet av høsten jobbet vi hardt for å å sikre at festivalen kunne leve videre. Vi forhandlet fram frivillige gjeldsordninger med 50 kreditorer. Det var ikke noe gøy, men det måtte til for å redde festivalen og få inn nye eiere, forklarer Jørgen Roll.

Han bekrefter at han gikk på et personlig økonomisk tap da han solgte sine aksjer i Norwegian Wood, men ville ikke utdype hvor mye.

Jørgen Roll overtok som administrerende direktør for Oslo Konserthus høsten 2014, men sto som styremedlem og hovedaksjonær i Norwegian Wood gjennom 2016, og søkte kommunen om å få beholde driftsmidlene da festivalen ble nedskalert.

– Jeg kunne ikke fortsette med Norwegian Wood med min stilling i Oslo konserthus. Da jeg skulle overta i konserthuset, var det en forutsetning at jeg skulle trekke meg ut av driften av Norwegian Wood. Men i 2016 trakk daglig leder seg, slik at festivalen sto uten festivalsjef fra påske. 2016 var et kriseår. Vi søkte om omdisponering av de kommunale driftsmidlene for å få gjennomført festivalen.

– Hvordan kunne festivalen samle seg 10 millioner i negativ egenkapital?

– Det skulle jeg gjerne hatt et godt svar på, sier Jørgen Roll.

– Dårlig besøk er det korte svaret. To-tre dårlige år på rappen, så går det fort.

– Burde dere satt ned foten tidligere?

– Styret vurderte dette fortløpende og fant det var det beste for kreditorene å fortsette.

– Hvordan gikk festivalen i 2016? Ble det underskudd eller overskudd?

– Det vet jeg ikke.