En stolt Lerche på Pride

– Da tilbudet kom, og særlig midt i den turneen som vi er på nå, passet det fantastisk bra. Det er et arrangement og et budskap som jeg synes er veldig hyggelig å kunne bidra med gjennom å spre glede og musikk, og ikke minst vise støtte til, sier Sondre Lerche.

I dag er han «superreserven» som stepper inn på Oslo Prides hovedscene på kort varsel, etter at Rebel And The Basket Case måtte avlyse. Sondre Lerche, har spilt på Pride før, både i Oslo og i Stockholm.

Nå retter han snart snuten mot Japan. Han er for tida på en lengre turné i anledning sitt siste album «Pleasure». Når han og bandet er i mål i august, har de spilt nesten 100 konserter i år.

– Internasjonale konsekvenser

– Vi i bandet mitt syntes det er kjempestas å kunne legge innspurten til Pride i Oslo til turnéplanen. Vi føler at det er et sted der «Pleasure»-konserten kan leve godt og spre glede.

Utover å skape fest og ha det gøy, mener Lerche at Pride som internasjonal markering også har en større politisk effekt.

– Jeg synes det er et nydelig arrangement som er viktig i den verden vi lever i. Det er viktig å huske på at i mange andre land er det vanskeligere å leve ut sin kjærlighet, enn det er i Norge, for eksempel. Det har jo internasjonale konsekvenser.

Pet Shop Boy

Lerche mimrer tilbake til da han var invitert til å spille på Pride i Stockholm for første gang, i 2004 eller 2005.

– Det var på et tivoli. Den gangen var Pet Shop Boys der, og de hadde jeg truffet et par ganger før. De dro meg med på middag kvelden i forveien, og vi hadde en kjempefin kveld. Dagen etter skulle jeg ut på scenen. Jeg sto der alene med gitaren min, og følte jeg ikke helt hadde riktig ammunisjon til å underholde alle disse tusenvis av menneskene bare med den gitaren. Da kom Neil (Tennant), vokalisten i Pet Shop Boys, bort til meg. Han så sikkert på meg at jeg var litt nervøs. Så sa han «jeg skal introdusere deg. Du trenger en skikkelig introduksjon». Og så gikk han ut foran det som sikkert var 5.000 mennesker, og ga meg en ordentlig introduksjon. Folk jublet. Det kommer jeg aldri til å glemme. Det var en nydelig ting for meg å oppleve. Da følte jeg virkelig varmen fra Pride-arrangementet og kjærligheten som kommer fra et publikum som faktisk har måttet ofre og kjempe mye for å kunne leve ut sin kjærlighet.

Synth-inspirert

Lerche har mer enn bare et vennskapelig forhold til Pet Shop Boys. Det er heller ikke tilfeldig at man kan få assosiasjoner til andre synth-baserte låter fra band som New Order og Frankie Goes To Hollywood på hans siste album, som fikk gode kritikker da det kom i mars i år.

– Det er en plate som graver en del der popmusikken møter en eller annen klubbkultur. Mye av musikken som jeg har vært inspirert av, er musikk som jeg er oppvokst med på MTV, og som jeg senere skjønte ikke bare var popmusikk, men musikk som har betydd mye for mange. Enten det er veldig Pet Shop Boys eller Kylie Minogue, så er det inspirert av mange artister som jeg vet har betydd ekstra mye for en del homofile og lesbiske miljøer opp gjennom årene.

– Erotisk plate

Derfor er det beleilig at albumet passer Prides tematikk på flere måter, når det står i sentrum for Lerches settliste fredag.

– Jeg synes det er stas at det sammenfaller nå, og det gjør at vi har et kult show som kan passe bedre inn i konteksten. Det blir litt den ultimate «Pleasure»-konserten for oss å spille på Pride, som feirer friheten i kjærligheten og kjærlighet i sin egen kropp. Det er to viktige følelser i «Pleasure»-universet, og som jeg føler at Pride-folket vet betydningen av.

Han presiserer at albumets tittel er langt fra tilfeldig.

– «Pleasure» er jo så mangt for meg. Men det er klart, det handler om en dyp personlig prosess. Når det er sagt, er det overordnede temaet frigjøring av både kropp og sjel, så det er absolutt en veldig seksuell og erotisk plate.

Lerche mener det er viktig at større artister viser solidaritet ved å delta i Pride, som en større kjærlighetsmarkering.

– Det er viktig å ha medfølelse for homofile og lesbiske, men Pride er også en feiring av kjærligheten. Dette arrangementet angår all kjærlighet på en eller annen måte, i at man feirer friheten til lesbiske og homofile, og selv om jeg ikke jeg er homofil selv, så angår det oss alle, ikke bare i overført betydning, men på alle måter.