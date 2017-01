En «high five» til asylbarna

Kultur

– Er dere klare? roper danser og koreograf Belinda Braza entusiastisk fra scenen.

– Jaaa! roper ungene i den smekkfulle lille salen. De er allerede godt varmet opp av breakdanserne Marcus Andreassen og William Parkes, som en stund nå har insistert på å tulle, tøyse og å dele ut «high fives» til barna på de første radene. Så skifter scenelyset farge, beatboxeren rører på seg, og de to dresskledde danserne kommer fykende ut med hver sin stresskoffert. Når de to begynner å sprelle, breake og lekeslåss, er showet i gang.

Prøvekaniner

Dagsavisen var til stede da «Steps»-folkene viste seg fram for barn på Oslo mottak på St. Hanshaugen. De var prøvekaniner før Riksteaterets mottaksturné som i første omgang går Buskerud rundt. Premieren var i Hemsedal sist lørdag, og i går kveld spilte de på Gol. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som finansierer opplegget, men det er Riksteateret som i samarbeid med Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) som sammen med koreograf Belinda Braza står bak «Steps – to make a difference». Braza har lenge jobbet med å få kultur inn i mottakene. «Kall det et friminutt, kall det en klem», har hun sagt om det å vise «Steps» for barn på mottak. Etter turneen er det meningen at «Steps»-gjengen skal vende tilbake til mottakene og aktivisere ungene mer sammen med lokale kulturskoler.

«Prøvekaninene» i salen på Oslo mottak virket fornøyde etter forestillingen. Noen av dem bor her i huset på St. Hanshaugen, andre på Refstad mottak. De kommer fra mange nasjoner, og går i mottaksklasse på Bolteløkka skole og i språkklasse på Sofienberg. Når gjest og statssekretær Fabian Stang fra Justisdepartementet etterpå spør om hvor mange av dem som kan norsk, er det bare noen få hender som går i været.

– Men dere som kan norsk: Hva vil dere bli når dere blir store? spør Stang.

– Jeg har lyst til å bli en doktor, sier en gutt.

– Flott! Jeg har litt vondt i kneet, så da får du skynde deg litt! I Norge kan bli nesten alt hva man vil, hvis man bare prøver, sier Stang.

Bestevenner

Men akkurat nå gjør det ingenting om folk er dårlige i norsk, for Steps-forestillingen er fysisk og til å forstå for alle.

– Dette var kjempebra! Veldig fint for meg få å komme hit, sier Dimitar Kiroski (12, snart 13) fra Makedonia – på bra norsk.

– Ja, det var gøy dette her, nikker kameraten Issa Shatta fra Syria. Han er 11 år (snart 12), og kom til Norge for fire måneder siden. Dimitar kom omtrent samtidig, og de to går i samme mottaksklasse på Bolteløkka skole.

– Han og jeg er bestevenner, erklærer Dimitar overfor Dagsavisen.

– Jeg kommer også fra Syria, sier AUF-leder Mani Hussaini, som er gjest sammen med Stang. Han vet alt om det å være et lite barn på mottak.

– For 17 år siden bodde jeg på mottak. Du lever i en veldig usikker hverdag: «Får jeg bli, får jeg ikke bli?» Dette er en del av det å være asylsøker, og da er det viktig å få en påminnelse om at man også er et menneske. Kultur er det beste virkemiddelet for å minne folk på dette. Disse pausene i hverdagen for å koble ut alt stresset og usikkerheten, er gull verdt for ungene, mener Hussaini.

Midt i blinken

Også bestekameratene Dimitar og Issas lærer er fornøyd med «Steps»-showet. Lærer Dag Øyvind Jøraholmen ved Bolteløkka skole forteller at de prøver å finne på så mange aktiviteter som de kan for å bryte opp skole- og asylhverdagen.

– Vi ser jo an hva vi tror kan treffe. Sånne ting som dette er midt i blinken, sier han, mens han betrakter guttene som breaker sammen med danserne.

– Han er en flink lærer – den beste! roper Dimitar.

– Du skal få penger av meg etterpå, spøker Jøraholmen.

