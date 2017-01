«Elefantmannen» John Hurt er død

Kultur

Hurt har medvirket i et stort antall kjente filmer, tv-serier og teaterstykker de siste seks tiårene. Han ble for alvor kjent gjennom rollen som «Elefantmannen» i David Lynchs klassiker fra 1980. Senere har han spilt i filmer som «Alien», «V for Vendetta» og flere Harry Potter-filmer.

Sommeren 2015 fikk Hurt påvist kreft i bukspyttkjertelen.

– Jeg kan ikke si at jeg bekymrer meg om min dødelighet, men det er umulig å komme i min alder og ikke dvele litt ved det, sa skuespilleren til Radio Times høsten samme år. Hurt er kjent for å dø i sine roller og publikum har gjennom karrieren sett ham dø hele 40 ganger på lerretet.

Etter kreftdiagnosen fortsatte Hurt å jobbe, og han har blant annet en rolle i det britiske krigsdramaet «Darkest hour», som fortsatt spilles inn. I serien, der Gary Oldman spiller Winston Churchill, har Hurt rollen som statsminister Neville Chamberlain. Det er uklart om alle scenene til Hurt er ferdiginnspilte.

I 2015 ble John Hurt slått til ridder av dronning Elizabeth II og kunne kalle seg Sir John.

(NTB)