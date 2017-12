Kultur

Av: NTB og Ida Madsen Hestman

Jo Nesbø er en av flere forfattere som i 2014 fikk i oppdrag av det britiske forlaget Hogarth å lage sin versjon av et av Shakespeares dramaer. Han valgte seg Macbeth.

Nesbø er i godt selskap. Også forfattere som Margaret Atwood, Anne Tyler og Jeanette Winterston er med på prosjektet. «Macbeth» kommer på norsk 15. mars, opplyser forlaget Aschehoug. På engelsk foreligger den 5. april, går det fram av Jo Nesbøs nettside.

I thrilleren – som markedsføres med «når makt betyr alt, vil blod flyte» – møter leserne blant andre førstebetjentene Macbeth og Duff.

Film om aktuelle hendelser

Også filmåret byr på spenning. 23. august er det klart for katastrofefilmen «Skjelvet», oppfølgeren til suksessen «Bølgen». I «Skjelvet» legges Oslo i grus av et voldsomt jordskjelv. Bygninger raser og bakken revner.

– 2018 kan ellers by på flere filmer som er bygd på virkelige og aktuelle hendelser. Slike filmer får ofte mye oppmerksomhet og blir sett av mange, sier kommunikasjonsrådgiver Jakob Berg i Norsk filminstitutt til NTB.

I året som kommer, blir det premiere på filmer både om terrorangrepet på Utøya, Kongosaken og skøytedronningen Sonja Henie. Først ut er Erik Poppes film om Utøya, som har premiere 9. mars. Ifølge NRK skal historien fortelles gjennom en fiktiv karakter, ei jente som er på sommerleiren på Utøya 22. juli 2011.

«Mordene i Kongo» får premiere 5. oktober. Aksel Hennie og Tobias Santelmann skal spille Joshua French og Tjostolv Moland. Regien er ved Marius Holst.

«Sonja» med Ine Marie Wilmann i rollen som skøytelegenden Sonja Henie blir etter planen en av julefilmene neste år.

– Sonja Henie var jo et veldig interessant menneske, og det er en gave å få gjøre en slik storfilm med en sånn karakter. Filmen er basert på en virkelig person, men er fiksjon basert på noen virkelige hendelser, sa Ine Marie Wilmann til NTB tidligere i år.

Teatersjefens valg

På teatrene er det blant annet klart for en maratonforestilling på mellom sju og åtte timer når Nationaltheatret til våren setter opp Tony Kushners «Engler i Amerika» på hovedscenen. Stykket er delt i to deler, «Tusenårsriket nærmer seg» og «Perestrojka». Begge kan oppleves på samme dag – eller hver for seg på ulike dager – på hovedscenen i Marit Moum Aunes regi.

«Engler i Amerika» er da også en av forestillingene Riksteatrets sjef Tom Remlov nevner når vi ber ham trekke fram hva han gleder seg mest til på norske scener neste år.

– Norsk teater er mer vitalt og mangfoldig enn på lenge, og det er mange oppsetninger jeg gleder meg til i året som kommer, sier Remlov,

Foruten «Engler i Amerika», trekker han blant annet fram «Cally» av Ruth Lillegraven på Det Norske Teatret. Det er en forestilling om en av mellomkrigstidens store norske skuespillere, Cally Monrad, som ble quisling og sjef for Det Norske Teatret under krigen.

– Jeg gleder meg blant annet også til at Kjersti Horn skal sette i scene «Arv og miljø» av Vigdis Hjorth på Den Nationale Scene. En enestående roman som jeg tror vil være et særlig egnet stoff for Kjersti Horn, sier Remlov, og nevner også «Ubu» i regi av Tomi Janežič på Trøndelag Teater og «Tarjei» av Helge Flatland/Tyra Tønnesen på Nationaltheatret.

Selv satser Riksteatrets teatersjef stort på «Trollmannen fra Oz» til våren. Musikalen skal ut på turné til 50 steder rett over nyttår. Musikal blir det også på Oslo Nye Teater, som satser på fred og kjærlighet med «Hair», mens knallsuksessen «The Book of Mormon» ruller videre utover våren og høsten neste år på Det Norske Teatret.

Nevnes fra teateråret skal det også at Atle Antonsen debuterer på Nationaltheatret rett over nyttår, og det med en stor klassisk rolle. Antonsen skal spille Willy Loman i den moderne klassikeren «En handelsreisendes død» av Arthur Miller.

Mer krim

Forlagene har stort sett nyhetene klar for våren, men er mer tilbakeholdende med hva som kommer til høsten. Som vanlig om våren kommer det mye krim. Foruten Jo Nesbø kan krimelskere glede seg til et nytt møte med Jan-Erik Fjells Kripos-etterforsker Anton Brekke. Jørgen Brekke kommer med en ny krim om førstebetjent Odd Singsaker, og Eva Joly, mest kjent som korrupsjonsjeger, kommeri i mars med ny krim – «Høyt henger de».

Frode Granhus, kjent for å skrive krim fra Lofoten, døde brått tidligere i år, bare 52 år gammel. Men manuset til en ny krimroman var nesten ferdig. Nå melder forlaget hans, Vigmostad & Bjørke, at boka med tittel «Forsvinningen» kommer ut 13. mars – på det som ville vært Granhus' fødselsdag.

En av årets mest omtalte forfattere, Vigdis Hjorth, kommer med ny bok til våren. Hjorth kommer med «Litterære essays» om Alf Prøysen & Rolf Jacobsen, Agnar Mykle, Bertolt Brecht og Alexander Kielland.

Margit Sandemo (93) er en av våre mest produktive forfattere. Hun har skrevet nesten 200 bøker. Til høsten kommer biografien om henne – «Eventyrdronningen».

Nevnes skal det også at Samlaget er 150 år neste år. I den anledning gir de til våren ut storverket Nynorsk litteraturhistorie av Jan Inge Sørbø. Det er første gang det kommer et slikt verk, melder forlaget.

