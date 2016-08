– Det jeg skriver, er ikke porno

Kultur

– Ja, jeg blir irritert! Mia er ikke en hore, fastslår Audrey Carlan med ettertrykk.

Forfatteren av årets store internasjonale boksuksess «Calendar Girl» er i Oslo for å møte lesere og media. Historien hennes om eskortepiken Mia, som drar verden rundt og møter nye menn, blir nå utgitt verden rundt. «Calendar Girl»-serien inneholder en historie for hver måned, ettersom Mia sendes på nye oppdrag. Første bok ble lansert i Norge før sommeren og har toppet salgslistene siden. Del 2 - april, mai, juni - er nettopp kommet for å avløse første bind på salgstopppen. På den ferskeste salgslisten i Norge er Calendar Girl på første og tredje plass. Bøkene har solgt over tre millioner på verdensbasis og over 45.000 i Norge. Mens anmelderne har slaktet bøkene grundig, både for språk og tematikk. VGs anmelder mente om første bok at den «glorifiserer prostitusjon».

I bøkene får Mia hundre tusen dollar per måned for å være sammen med rike menn, og så får hun 25.000 dollar ekstra hvis hun har sex med dem.

– Hun er en ung kvinne som er seksuelt frigjort, åpensindig og gjør som hun selv vil. Hun er leid inn for å være eskorte, for å være selskap, ikke for å ha sex. Hun bestemmer selv, understreker Carlan.

Selvpublisert

Suksesshistorien startet med selvpublisering på Amazon, etter tre erotiske romanserier - «Lotus House», «Falling» og «Trinity» - ønsket fansen mer, og Carlan kom opp med kalender-konseptet og skikkelsen Mia.

– Etter «Trinity»-trilogien, som også tok for seg tunge temaer som vold i ekteskapet, noe moren min opplevde, ville jeg skrive noe som var gøy. Og jeg kom fram til at jeg skulle skrive en historie for hver måned, på minst 100 sider, og det skulle være erotisk, for det var det leserne ville ha, sier Carlan.

– Hovedpersonen skulle være ung, kjøre motorsykkel, gå med band-tskjorter, og ha former. Hun skulle ikke være modell-tynn, Jeg ville ikke at hun skulle svare til samfunnets forestilling om hvordan en perfekt kvinne skal være, sier Carlan.

– At hun er eskorte, var bare noe jeg fant på for å kunne få henne fra sted til sted. Det blir en mindre og mindre del av historien etterhvert. Hun ligger ikke med alle hun møter. Hun er ikke der for å være en sexpartner. I juli er hun modell i en hip hop-video. I august, for eksempel, blir hun leid inn for å være en søster, forklarer Carlan.

– Hun velger selv om hun vil innlede et fysisk forhold. Hun tar sine egne valg. Men det er klart, hun er ung, hun er fri, hun reiser verden rundt og møter interessante folk. Det er ikke rart at hun vil ha sex med dem, smiler Carlan.

Erotikk engasjerer

Mens pornografiske filmer og bilder idag er lett tilgjengelig overalt, er det fortsatt istand til å provosere når en forfatter skriver eksplisitte seksuelle skildringer. Hvordan kan det ha seg?

– Det er fortsatt mye trangsynte folk der ute. Men forfattere som E.L James («50 Shades»-bøkene) og Sylvia Day («Crossfire»-serien) har åpnet dørene for erotisk litteratur, og sjangeren selger godt. Selv skriver jeg ikke «erotica». Det er ikke den seksuelle reisen det handler om. Du kan ta alle sex-skildringene ut av bøkene mine, og du vil fortsatt ha en historie der. Men personene i bøkene mine har sex. Det er jo noe som faktisk skjer mellom mennesker som møtes. At jeg skriver erotiske skildringer, er fordi gjør leseren engasjert.

– Det handler om å ta del i historien, om å komme tett på personene i boka. Sex er en intim handling. Når jeg skildrer den intime handlingen, blir leseren intim med dem jeg skriver om. Jeg vil at leseren skal oppleve det Mia opplever, gå gjennom opplevelsene med henne. Det er også derfor jeg skriver bøkene i førsteperson.

Dagsavisens anmelder skrev: «Man kunne kanskje kalle det ’husmorporno’, om ikke det begrepet var en dødelig fornærmelse mot landets husmødre». Carlyn blir synlig irritert også over «porno»-begrepet.

– Det betyr noe for meg hvordan folk omtaler dette. «Calendar Girl» er en kjærlighetshistorie. Og porno handler ikke om kjærlighet, porno handler om utløsning. Jeg vil stimulere både kroppen og hodet. Porno gjør ikke det. Jeg har en god balanse med erotisk materiale i historiene. Det skal ikke tippe over i det vulgære. Jeg synes ikke det jeg skriver er vulgært. Jeg er stolt over bøkene, og glad over at lesere verden over tar historiene til seg. Det gjør meg ydmyk.