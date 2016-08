- Det handler ikke om sex

Kultur

- Ja, jeg blir irritert! Mia er ikke en hore, fastslår Audrey Carlan med ettertrykk.

Forfatteren av årets store internasjonale boksuksess «Calendar Girl» er i Oslo for å møte lesere og media. Historien hennes om eskortepiken Mia, som drar verden rundt og møter nye menn, reiser nå selv verden rundt. Carlan, ellers hjemmeværende husmor med mann og to barn i California, har nettopp ankommet Oslo fra Rio de Janeiro.

- Det var fansen helt rabiate. De hylte og skrek. Det var både overveldende og fint. Her i Norge er jo klimaet litt kaldere og folk kanskje mer konservative. Men jeg ble gjenkjent på flyplassen, sier Carlan.

«Calendar Girl»-serien inneholder en historie for hver måned, ettersom Mia sendes på nye oppdrag. Første bok ble lansert i Norge før sommeren og har toppet salgslistene siden. Del 2 - april, mai, juni - er nettopp kommet for å avløse første bind på salgstopppen. På den ferskeste salgslisten i Norge er Calendar Girl på første og tredje plass. Bøkene har solgt over tre millioner på verdensbasis og over 45.000 i Norge. Mens anmelderne har slaktet bøkene grundig, både for språk og tematikk. VGs anmelder mente om første bok at den «glorifiserer prostitusjon».

I bøkene får Mia hundre tusen dollar per måned for å være sammen med rike menn, og så får hun 25.000 dollar ekstra hvis hun har sex med dem.

Suksesshistorien startet med selvpublisering på Amazon, etter tre erotiske romanserier - « Lotus House » , « Falling » og « Trinity » - ønsket fansen mer, og Carlan kom opp med kalender-konseptet og skikkelsen Mia.

- Etter «Trinity»-trilogien, som også tok for seg tunge temaer som vold i ekteskapet, noe moren min opplevde, ville jeg skrive noe som var gøy. Og så kom jeg fram til at jeg skulle skrive en historie for hver måned, minst 100 sider, og det skulle være erotisk, for det var det leserne ville ha, sier Carlan.

- Og hovedpersonen skulle være ung, kjøre motorsykkel, gå med band-tskjorter, og ha former. Hun skulle ikke være modell-tynn, Jeg ville ikke at hun skulle svare til samfunnets ide om hvordan en perfekt kvinne skal være, sier Carlan.

- At hun er eskorte, var bare noe jeg fant på for å kunne få henne fra sted til sted. Det blir en mindre og mindre del av historien etterhvert. Hun ligger ikke med alle hun møter. Hun er ikke der for å være en sexpartner. I juli er hun modell i en hip hop-video. I august, for eksempel, blir hun leid inn for å være en søster, forklarer Carlan.

- Hun velger selv om hun vil innlede et fysisk forhold. Hun tar sine egne valg. Men det er klart, hun er ung, hun er fri, hun reiser verden rundt og møter interessante folk. Det er ikke rart at hun vil ha sex med dem, smiler Carlan.

- Og så irriterer det meg når dette blir sett på som «prostisjon» eller Mia som en hore, fordi hun er en ung kvinne som er seksuelt frigjort, åpensindig og gjør som hun selv vil. Hun er leid inn for å være eskorte, for å være selskap, ikke for å ha sex. Hun bestemmer selv.

Mens pornografiske filmer og bilder er lett tilgjengelig overalt og til enhver tid, er det likevel istand til å provoseren når en forfattere skriver eksplisitte seksuelle skildringer. Hvordan kan det ha seg?

- Det er fortsatt mye trangsynte folk der ute. Men forfattere som E.L James («50 Shades»-bøkene) og Sylvia Day («Crossfire»-serien) har åpnet dørene for erotisk litteratur, og sjangeren selger godt. Jeg digger «50 Shades»-bøkene. Jeg kastet meg over E.L James og var helt fangirl da jeg møtte henne, stråler Audrey Carlyn.

- Men selv skriver jeg ikke «erotica». Det er ikke den seksuelle reisen det handler om. Du kan ta alle sex-skildringene ut av bøkene, og du vil fortsatt ha en historie der. Men folk i bøkene mine har sex, det er noe som faktisk skjer mellom mennesker som møtes. At jeg skriver erotiske skildringer, er fordi det gjør leseren engasjert. Det handler om å ta del i historien, om å komme tett på personene i boka. Sex er en intim handling. Når jeg skildrer den intime handlingen, blir leseren intim med dem jeg skriver om. Jeg vil at leseren skal oppleve det Mia opplever, gå gjennom opplevelsene med henne. Det er også derfor jeg skriver bøkene i førsteperson.

Det er ikke porno

Derfor blir Carlyn også synlig irritert når noen kaller det hun skriver for «mykporno» - se for eksempel dette intervjuet med det store amerikanske tv-programmet Today på NBC.

Dagsavisens anmelder skrev: «Man kunne kanskje kalle det 'husmorporno', om ikke det begrepet var en dødelig fornærmelse mot landets husmødre – om slike fortsatt fins. 'Porno' er i hvert fall dekkende».

- Det betyr noe for meg hvordan folk omtaler dette. «Calendar Girl» er en kjærlighetshistorie. Og porno handler ikke om kjærlighet, porno handler om utløsning. Porno handler ikke om samspillet mellom kropp og hjerne. Jeg vil stimulere både kroppen og hjertet. Porno gjør ikke det. Jeg synes jeg har en god balanse med erotisk materiale i historiene. Det skal ikke tippe over i det vulgære. Jeg synes ikke det jeg skriver er vulgært. Jeg er stolt over bøkene, og glad over at lesere verden ove tar historiene til seg, sier Carlan.

Som eskorte blir Mia hele tiden leid inn av nye menn - kunstner, fotballstjerne, lege, Hollywood-forfatter, politiker - som betaler henne for tiden hennes. Hvem er det som har makten i bøkene, mennene eller henne?

- Hun føler at det er omstendighetene som bestemmer over henne, men hun gjør det beste ut av det. Menn har makt over henne bare i betydningen arbeidsgiver. De har ikke makten over henne som individ. Hun gjør greia si, hun møter nye mennesker i hvert kapittel og lærer noe av alle.

Etter Oslo er hun på vei til Portugal, Spania og så Frankrike, deretter utover høsten Tyskland og Danmark, ettersom bøkene publiseres del for del.

- Jeg er allerede invitert tilbake til Brasil, konstaterer hun.

- Hvorfor blir fansen så intenst engasjert?

- De blir glad i Mia. Kvinner identifiserer seg med henne. Bakgrunnen hennes, drømmene hennes, det at hun er sterk og uavhengig. Jeg tror kvinner som leser bøkene vil være like sterke og uavhengige som henne. Hun er en skikkelse man kan være venn med. Leserne blir interessert i livet hennes, sier Audrey Carlan.

- Men alt dette som har skjedd med bøkene har vært overraskende. Det er rart, og det gjør meg ydmyk. Livet mitt forandrer seg bare når jeg er utenfor huset. Ellers er det henting og bringing til skolen, jeg lager middag til familien hver kveld, så skriver jeg om kvelden når ungene er i seng.

Nå skriver hun på oppfølgermateriale til «Trinity»-bøkene mens hun pønsker på neste steg.

- Mange vil at jeg skal skrive «Calendar Boy». Og det kan jeg sikkert. Hvis fansen vil ha det, kan jeg begynne å tenke på det. Men det vil fortsatt være bøker for kvinner. Menn er ikke interessert i erotiske kjærlighetshistorier. Det er nå min erfaring. Menn er mer analytiske, kvinner er mer interessert i forhold mellom mennesker. Menn som leser historien, tenker, etter første del: «OK, hun trenger en million dollar, han fyren har masse penger. Ta imot pengene hans. Alle fornøyd. Ferdig med det». Men da ville det jo ikke blitt noen historie.