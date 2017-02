Dansk-norsk forlagsunion

Kultur

Josefine Klougarts nyeste roman, «New Forest», gis ut av det norske forlaget Pelikanen. Men ikke på norsk. Boka gis ut på originalspråket, dansk.

– Vi hopper over språklige og byråkratiske hindre som oversettelse eller rettighetssalg, og gir ut hverandres bøker direkte. Det eneste vi trenger å gjøre, er å bytte ut strekkoder og forlagslogo, sier Eirik Bø.

Han er daglig leder i Pelikanen forlag, som nå har inngått et samarbeid med det danske forlaget Gladiator. Mens Pelikanen gir ut Klougart, gir Gladiator ut Bjørn Arild Erslands voksenromandebut «Store hendelser i liten skala» på norsk, i Danmark.

Lavt språkhinder

Målet er det forlagssjefen kaller «en mer samtidig skandinavisk litterær offentlighet».

– Dette er miljøer som snakker sammen. I pressen, på festivaler, der litteratur diskuteres. Vi ønsker å bryte ned forsinkelsen som ligger i oversettelsen, slik at samme bok kan diskuteres samtidig i Danmark og Norge. Språkbarrieren er så lav, man kan behandle bøkene som om de kommer ut i samme språkområde. Det er jo det de gjør.

Kan vinne lesere

Han frykter ikke at potensielle lesere skal skremmes bort av bøker på nabospråket.

– Kanskje vil enkelte bøker miste en og annen leser. På den andre siden vil visse titler få noen nye lesere, fordi de ikke ville blitt oversatt i utgangspunktet. Josefine Klougart har fått to bøker oversatt til norsk, på to ulike forlag. Men det er ikke gitt at noen av dem ville gitt ut «New Forest», som er på 7–800 sider. Jeg tror at skandinavisk litteratur kan få mer oppmerksomhet på sikt, siden diskusjonen foregår på tvers av grensene. Kanskje er det noen som syns det er for vanskelig å lese dansk. Men det vil jo alltid være noen som syter uansett, sier Eirik Bø.

Mulig trekant

Hvilken forfatter som blir neste mann eller kvinne med parallellutgivelse i Danmark og Norge, er ikke avgjort ennå.

– Josefine Klougart var fin å starte med siden hun allerede har en høy stjerne i begge land, og dessuten er medeier i Gladiator. Men etter hvert håper vi at også mindre kjente stemmer, inkludert debutanter, vil bli del av denne ordningen. Vi ønsker dessuten kanskje å få med et svensk forlag for å se om det kan være mulig med en trekantordning her, sier Bø.