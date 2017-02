Dansk kulturminister tar «Skam» til Nordisk kulturministerråd

Kultur

Dansk publikum har for lengst trykket den norske suksesserien «Skam» til sitt bryst, og det var derfor flere som reagerte da NRK tidligere denne måneden stengte tilgangen for utenlandsk publikum på grunn av strid om musikkrettighetene i serien. Én av dem var Danmarks tidligere utenriksminister Bertel Haarder.

Haarder sendte forrige uke et såkalt paragraf 20-spørsmål til kulturminister Mette Bock der han spør hva hun vil gjøre for å sikre at danske seere igjen får full tilgang til serien.

– Det var et enormt tilbakeskritt da pengeinteresser stoppet danske tenåringers fulle tilgang til den norske TV-serien «Skam» på NRKs nettside, skriver Haarder.

I et langt innlegg på sin Facebook-side, svarer Bock at hun vil ta saken videre til Nordisk ministerråd for kultur, og påpeker samtidig at det er mulig å streame serien på Danmark radios DR TV.

DR meldte denne uken at første episode av «Skam» er det mest strømmede programmet noensinne på radioens nettspiller, skriver NRK.

Elsker «Skam»

– Ifølge NRK arbeides det hardt for å finne en løsning. Inntil den blir funnet, vil jeg bare påpeke at alle seriens tre sesonger er tilgjengelige på DR’s nettside, sånn at ingen av oss går glipp av serien. Jeg tar mer enn gjerne SKAM sin suksess opp i nordisk kulturministerråd når jeg møter kollegaene mine der, så vi generelt kan diskutere rammene for det nordiske TV-samarbeidet, skriver Brock.

Hun legger ikke skjul på at også hun er stor fan av «Skam», som hun i innlegget kaller «drittkul».

– Jeg elsker jammen meg også SKAM-serien. Den er et godt eksempel på hvordan TV fortsatt klarer å samle og inspirere oss – på tvers av alle grenser og forskjelligheter. Man kan være SKAM-fan uavhengig av alder, kjønn, hudfarge, nasjonalitet og seksuell legning. Det gleder meg å se hvordan serien har gjort at vi er blitt kjent med Norge på en ny måte.... Plutselig vet vi alt om tradisjoner på videregående som f.eks. «russebuss», vi snakker om «kosegruppa», og alle bruker de norske uttrykkene fra serien, skriver Bock.

Vant språkpris

«Skam» vant i vinter Nordisk språkpris for sin evne til å skape interesse i nabolandene for det norske språket, og før jul ble det kjent at serien er solgt til USA. Til våren kommer en sesong fire i Norge.

Inntil nylig lå «Skam» fritt tilgjengelig for alle på NRKs nettsider, men serien ble 13. januar «geoblokkert» slik at kun norsk publikum får tilgang. Årsaken er at musikkbransjen mener den opprinnelige avtalen om musikkrettighetene til serien ikke samsvarer med suksessen «Skam» har gjort internasjonalt.