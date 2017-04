Dagsavisen ble felt av PFU

Kultur

– Her har det vært en bra tanke bak, men man har bommet, og da må man felles.

Dette konstaterte Pressens Faglige Utvalg-medlem Alexander Øystå i behandling av klagen mot Dagsavisen, i gårsdagens helt spesielle PFU-møte. For første gang brukte PFU et helt møte til å diskutere en mediesak, den såkalte Lommedalen-saken: En 13 år gammel jente ble funnet død på familiens hytte i Valdres, der hun var sammen med moren, nyttårsaften 2015. Moren er siktet for grov mishandling, i saken som skal opp for Valdres tingrett mandag. Dagsavisen var en av de ni mediene som var klaget inn for brudd på god presseskikk i dekningen av saken.

Særlig den innledende dekningen av saken i januar 2016 er blitt gjenstand for debatt. Flere medier er kritisert for å gått for langt i å gjengi påstander om mobbing, og dermed skapt store belastninger for barn som gikk på skolen sammen med den avdøde jenta.

Initiativ

«Pressens organisasjoner bør granske dekningen av Lommedalen-saken» skrev Dagsavisens kommentor Hege Ulstein 23. november ifjor. I februar i år brukte Norsk Presseforbunds daværende generalsekretær Nils E. Øy initiativretten til å klage inn ni medier for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.8: «Ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barn».

I PFU-klagene påpekte Øy at påstander om mobbing ble gjentatt som fakta i de innklagde mediene. Et hovedpunkt i flere av klagene var videreformidling av TV 2s påstand i nyhetssending 4. januar om at den avdøde jenta ble mobbet. Under PFU-møtet tirsdag ble TV 2-klagen behandlet først, og TV 2 ble enstemmig felt for brudd på god presseskikk.

Enstemmig

Deretter ble også NTB, Dagbladet og Dagsavisen enstemmig felt. I behandlingen av sakene understreket PFU at mediene har et selvstendig ansvar ved videreformidling av påstander fra andre medier.

Klagen mot Dagsavisen gjaldt en nyhetsartikkel publisert 4. januar på nett og 5. januar på papir. PFUs sekretariat innstilte på brudd, og utvalget understreket at Dagsavisen burde tatt flere forbehold i å sitere TV 2.

– At Dagsavisen skriver «melder TV 2» er ikke noe godt forbehold, påpekte Nina Fjeldheim, rektor ved Humanistskolen og representant for allmennheten i utvalget.

I sin kjennelse påpeker PFU også at Dagsavisen var for konstaterende i å fastslå sammenheng mellom mobbing og spiseforstyrrelser flere steder i teksten. Utvalget fant det ytterligere kritikkverdig at Dagsavisens artikkel koblet mobbepåstander mot en enkeltelev.

I sitt tilsvar påpekte Dagsavisen at man i saken ville rette søkelyset mot skolen og omsorgsssystemet, ikke enkeltpersoner. PFU fant dette prisverdig, men formuleringene i artikkelen var for konstaterende.

– Vi har selv bedt om at pressens rolle i denne saken blir gransket, så dette må vi tåle, sier Dagsavisens sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm.

– Dagsavisen har vært nøkterne i sin dekning av Lommedalen-saken helt fra starten. Men i den innklagde nyhetssaken har vi vært for konkluderende. Det har vi også beklaget i vårt tilsvar til PFU, sier Lysholm.

Aftenposten og Budstikka fikk kritikk fra PFU uten fellelse, mens NRK ble felt. Utvalget fant at to av de ni innklagede, VG og lokalavisen Valdres, ikke hadde brutt god presseskikk. I behandlingen påpekte PFU at de innklagde mediene i sine tilsvar hadde vist stor grad av selvkritikk.