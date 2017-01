Countrystart i Konserthuset

Kultur

Det det syv musikanter store bandet The Northern Belle inviterte med seg fire vokalgjester og et publikum på 80 inn i platestudioet, gikk helt fint.

Det dreide seg nemlig om Oslo Konserthus, der den lille salen nå debuterer som landets nyeste studio ut – med et stort, fett miksebord som er det største som er bygget av denne typen. Og først ut var det fremadstormende popcountryensemblet med hardingfele attåt kalt The Northern Belle.

Liveinnvielse

– Vi visste om studioet som var i ferd med å stå ferdig. Siden vi er et solid liveband, var det gøy å dokumentere det. Det ble fire dager i Oslo Konserthus, både en livekonsert og flere innspillingsdager, sier vokalist, bandleder og låtskriver Stine Andreassen til NTB.

– Det er høyt under taket der, du får god romfølelse og romklang og får en frihet til å spille. Trebelegget rundt det hele gjør det lunt, og man føler seg komfortabel. Det er faktisk viktig, sier vokalisten og låtskriveren bak det anmelderroste countrybandet.

Hun inviterte et knippe fans av The Northern Belle til januaropptak, der et helt «englekor» av kvinnelige countrysangere tro til a cappella på en låt. Alt ble tatt opp, og hele konserten filmet i tillegg.

Nyoppdaget

Til stede på premiereinnspillingen var Jørgen Roll, som i forrige uke solgte sin aksjemajoritet i Norwegian Wood-festivalen han var med på å starte i 1992. Roll tiltro som direktør for Oslo Konserthus i 2014, og i ferd med å gjøre en rekke grep.

Et av dem er altså å gjøre Oslo Konserthus’ Lille sal til det han kaller «Norges svar på studio 1 i Abbey Road».

– Kombinasjonen av dette rommet og de strøkne opptaksmulighetene er helt unik og det finnes ikke noe slikt i Norge eller Norden for den del, hevder Roll.

Han «oppdaget» kontrollrommet da han begynte i sin nye jobb for to år siden og syntes det var rart det ikke ble utnyttet bedre. Nå ser han for seg at de nye opptaksmulighetene, som også omfatter Store sal takket være ny kabling, skal by på unike muligheter for å trekke nye musikere og publikum.

– Det gir det hele en ny dimensjon, sier Roll.

Vil ha full drift

Kontrollrommet ble bygget samtidig med resten av Konserthuset i 1977, men ble aldri satt ordentlig i stand med egen strøken mikser og annet utstyr. Det har rettet seg nå, takket være nyinnkjøpet som ruver i kontrollrommet, forteller production manager Jan Olsen Skare:

– Miksebordet vårt er det største som er bygget av denne typen. Vi konkurrerer jo med alle studioer i byen, men det er jo bare ett annet som har noe i nærheten – og selv ikke de har et så stort innspillingsrom som vi har, sier han.

– Det er booket andre ting i salen også, men det er ting som vil fase seg ut over tid. Da vil det jo bli mer og mer ledig tid til innspilling. Vi håper jo at vi skal ha full drift etter hvert. (NTB)