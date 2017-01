– Bra jobbet, Anna!

Kultur

Årets liste over hvem som tildeles den britiske imperieordenen The New Year Honours er offentliggjort. Ordenen deles ut til mennesker som har gjort en usedvanlig god innsats på sitt eget felt, og en av dem er Anna Wintour, sjefredaktør i amerikanske Vogue. Wintour har vært sjef for amerikanske Vogue siden 1988, og har i løpet av de årene revolusjonert hele motemagasinkonseptet.Ett av hennes mest kjente grep er å bytte ut førstesidemodellen med en superkjendis eller Hollywoodstjerne. Av de som har figurert på omslaget er blant annet Rihanna, I 2013 ble hun, i tillegg til sjefredaktørstillingen forfremmet til kreativ leder for hele Condé Nast, mediehuset som utgir blant annet Vogue.

Omstridt

Med stilsikkerhet og teft, samt en omstridt lederstil er Wintour hyppig blitt kritisert og mytologisert i en rekke bøker og i filmen «The Devil Wears Prada». I år er hun også blitt beskyldt for å ha gjort amerikanske Vogue partipolitisk da magasinet gikk åpent ut og sa de støttet Hillary Clinton i valgkampen. Det er aldri så lite kontroversielt, ikke minst fordi Wintour er en gammel venn av Trumpfamilien, og tidligere beboer i fasjonable Trump Towers. Men i året som gikk har hun gitt sin gamle husvert flere saftige spark på leggen. I Cannes i sommer var hun syrlig som bare Wintour kan være da hun kommenterte den amerikanske valgkampen med ordene: «Politikere har ingen tradisjon for kreativitet, men amerikansk politikk blir for tiden dominert av mennesker med en særdeles livlig fantasi».

Trump-kritikk

Senere ut på høsten måtte hun legge seg flat i Sunday Mirror etter å ha blitt overhørt i å kalle Trumps veldedighetsorganisasjon The Trump Foundation for en patetisk ikke-organisasjon hvis eneste formål er å berike Trumpklanen. På toppen av det er det mange som aner Wintours påvirkning når flere amerikanske motedesignere har sagt de vegrer seg for å kle opp Melania Trump. Å kle opp forstedamen har vært en lang tradisjon i amerikansk motebransje, det regnes som ærefullt for designeren. Michelle Obama har vært på coveret av amerikanske Vogue intet mindre enn tre ganger – mer enn mange supermodeller opplever - og er blitt de amerikanske klesdesignernes yndling.

Har en OBE

I 2008 mottok Anna Wintour den prestisjetunge OBE (Officer of the Order of the British Empire) fra dronningen. Hun får The New Year Honours sammen med blant andre motedesigner Victoria Beckham og musikeren Ray Davies.