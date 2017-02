Inn i tiden – tre år etter

Bøker

Lyrikk

Theis Ørntoft

«Dikt 2014»

Oversatt av Erlend O. Nøstvedt og Britt Kristin Ese

Samlaget

«Yeahsuiten», den første boken til den prisbelønte og kritikerroste danske forfatteren Theis Ørntoft, bærer preg av en lett, ungdommelig tone. Språket er friskt, på omslaget er forfatteren og vennene hans samlet en sommerdag, i en frodig hage. Bokens jeg beveger seg med flanørens blikk, inn og ut av rom og landskap, eller bare henger ut. Her har vi først og fremst å gjøre med et ungt menneskes syn på verden.

I Ørntofts andre diktsamling, «Dikt 2014», som nå kommer på norsk, skjer det en tydelig endring både i poetens blikk, og i hvordan han oppfatter seg selv. Det første hintet om en forandring ligger i tittelen. Den er simpel og høytidelig på samme tid. Enkel og upretensiøs fordi den sier rett ut hva den er, men også voldsomt ambisiøs, på grensen til det uforskammede. Gjennom denne tittelen skriver han seg inn i den danske litterære kanon, og stiller seg på skuldrene til noen av Danmarks største forfattere. Tittelen går via romantikken og Adam Oehlenschlägers «Digte» (1803), til modernismen og Johannes V. Jensens «Digte» (1906), frem til Ørntofts egen samling i 2014, og det som eventuelt kan kalles postmodernismen.

Hadde boken vært middelmådig, ville han aldri sluppet unna med det. Danske anmeldere var derimot enige om at Ørntoft hadde begått et hovedverk i dansk lyrikk. Og med god grunn. Det er en alvorstynget diktsamling som griper virkeligheten og kulturen den omgir seg med, og gir seg i kast med en omstendelig disseksjon. Det hviler en vemodig sensibilitet over diktene, som aldri glir over i det sentimentale. Derimot er samlingen full av originale og fantasifulle bilder - «mine to edderkopphender / begynner å fare rundt på botnen av himmelen».

Flere av diktene gir også uttrykk for en treffende og gjenkjennelig apati overfor demokratiet og samfunnet, en skuffelse som gradvis stiger til en voldsom fortvilelse over å være maktesløs. Samlingens jeg fremstår tidvis desillusjonert, som om den moderne tidens løfter om en bedre virkelighet ikke samsvarer med realiteten vi befinner oss i. «For meg er samfunna døde. / Eg trur ikkje lenger», står det i et av de første diktene. Ørntoft er godt forankret i en moderne generasjon, vokst opp med internett, nedlastninger, TV-serier fra HBO og Kim Kardashian. Ord og uttrykk som «tenketank», «pizzamafia» «eg googler» og «drone», vitner dessuten om hvor tilstede kulturen er i språket, til tross for det iboende ønsket om å distansere seg fra samtiden.

Det er snart tre år siden boken ble utgitt i Danmark, hvor den blant annet ble omtalt som «mørk, postapokalytisk økopoesi». I løpet av denne tiden har verden blitt et langt mer skremmende og splittet sted, og Ørntofts samling gjør seg bare mer og mer relevant, langt utover klimakrisens grenser.