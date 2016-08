Forsiktig opprør

Bøker

«Fører av grå folkevogn, juli 1975»

«Noen ganger skjer det at omstendigheter utenfor våre egen vilje bestemmer retningen på livet, men ganske ofte må vi selv bære byrden ved å ta en beslutning, enten vi er klar over det eller ikke. Skal du bli, eller skal du gå? [ ...] Å la ting gå sin gang, er også et valg». Slik reflekterer Sigrid, en av to hovedpersoner i Line Baugstøs «Fører av grå folkevogn, juli 1975». Den er en frittstående oppfølger til «Sommer uten brev» fra 2014.

Som tittelen røper, er handlingen lagt til 1975. Sigrid ble i forrige bok forlatt av sin mann. Nå er hun enke, med forsørgeransvar for jenter på tolv og fjorten. Hun har tatt brevkurs innen journalistikk og tegning, og fått jobb i et reklamebyrå, hvor hun dessuten har innledet et forhold til sjefen. På en campingtur med døtrene, får hun – fører av grå folkevogn – beskjed på radioen om å ringe hjem. Søsteren Kristin er forsvunnet. Hun har stukket av fra sin mann og sine små tvillinggutter, helt uten varsel. Ingen aner hva som har skjedd.

Utenom leseren, som veksler mellom å følge Sigrid og Kristins perspektiv, og dermed vet at hun ganske enkelt fikk nok. Av unger og rydding og vasking og mas. Og skjortestryking. «Avstanden mellom idealene hennes, diskusjonen i gruppa, livet slik det burde vært, burde leves, og det livet hun faktisk levde, de gråkjasete, tynnslitte hverdagene, ble bare større og større. Hun hadde drømt om selvstendighet, om frihet, og nå måtte hun be pent om penger hver gang hun trengte et par nye sko». Hun har alltid ønsket frihet. Nå, med feminismen i ryggen, handler hun plutselig deretter.

Kristins forsvinning er den røde tråden gjennom fortellingen. Sigrids forhold til sjefen en annen. Likevel er «Fører av ...» en merkelig udramatisk bok, der hovedfokuset ligger mer på en slags eksistensiell diskusjon, enn på krimaktig hva-skjer-nå-jag.

Hvorfor velger vi som vi gjør? spør romanen. Eksplisitt, og indirekte. Og i hvilken grad er valgene formet av våre idealer, av ideologiene vi bekjenner oss til? Kristin er uttalt feminist. Rødstrømpe. Sigrid støtter mange av prinsippene. Hun sliter også med innpåslitne menn. Med manglende respekt i arbeidslivet, og dårlig økonomi. Hun er eneforsørger, med økende omsorgsbør for sin aldrende far. Absolutt like hardt presset som Kristin. Likevel er hun kritisk til lillesøsterens valg. Hvilken kvinne forlater vel sine barn?

Det er spørsmål som ennå ikke har gått ut på dato, førti år senere. Rommet er blitt større – norske kvinner slipper å velge familie eller yrkesliv; mennene kan normalt lage middag. Men følelsen av «de gråkjasete, tynnslitte hverdagene» er neppe utryddet. Tvert om.

Line Baugstø forankrer teksten fint i syttitallet, uten å banke det for hardt inn. Ofte gjennom små detaljer: Å gå hjemme og vente på at fasttelefonen skal ringe. Etterlysningene i radioen. Den eksotiske smaken av nymotens kinamat. Alle de små hverdagslige tingene vi først i ettertid ser som tidstypiske.

Romanen kunne absolutt vært mer «spennende». Selv om det søstrene opplever egentlig er dramatisk, føles det aldri som det virkelig brenner, for noen av dem. Men som utforskning av spennet mellom liv og lære, fenger den. Det hadde vært fint å følge Sigrid gjennom enda flere bøker, til åttitallet og nærmere vår tid.