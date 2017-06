Bjellas univers ut på teaterturné

Over 21.000 har allerede sett forestillingen på Det Norske Teatret siden premieren i januar.

– Jeg synes det er blitt en veldig god forestilling, og det er en ære at Riksteatret nå vil turnere med den, sier Bjella.

Selv har han sett "Kan nokon gripe inn" fire ganger, siste gang for bare noen dager siden.

– Det var en kjempeopplevelse, full sal og topp stemning. Det har vært en liten reise for meg, fra å sitte på nåler under premieren, til nå å kunne slappe hundre prosent av og være med på denne teaterreisen, sier Bjella til NTB.

Begeistret mottatt

"Kan nokon gripe inn" foregår på en stasjon et sted på bygda. Historien om de som skal reise, og de som blir, bindes sammen av Stein Tore Bjellas sanger. Kritikerne tok begeistret imot musikkteatret, og trillet terningkast fem og seks.

– En musikkteaterforestilling basert på Svein Torleif Bjellas univers er et innlysende Riksteater-prosjekt. Bjella er en mann som ser på bylivet med bygdefolks blikk, og på livet i Bygde-Norge med både kjærlighet og ironi. Med sangene sine forteller han historier alle vi som bor her i landet kan kjenne oss igjen i, sier Riksteatrets sjef Tom Remlov.

Han sier at Det Norske Teatret og Riksteatret har brukt store ressurser på forestillingen.

– Derfor er da også «Kan nokon gripe inn» blitt scenekunst av høy kvalitet. Det er for å sikre at hele landet får tilgang til teater som dette at Riksteatret finnes, sier Remlov.

Snuste rundt

Stein Torleif Bjella forteller at han var positiv fra første stund da Lasse Kolsrud, som har både manus og regi, kontaktet ham.

– Lasse Kolsrud er en veldig smart og dyktig teatermann, så jeg var positiv med en gang, sier Bjella.

Han fikk besøk av Kolsrud hjemme på Ål.

– Vi var overalt i bygda i et par dager for å lete etter stedet der handlingen skulle skje. Da jeg skulle kjøre ham til stasjonen igjen, hadde vi fortsatt ikke funnet stedet. Men så kom vi inn på venteværelset og da fikk Lasse Kolsrud los som en sauehund. Han snuste rundt i stasjonsbygget og sa her, her kan det skje. Han var veldig sikker da på at ideen var god, og det fikk han jo rett i, sier Bjella.

Kjente hverandre

Men at forestillingen skulle bli en så stor suksess er han overrasket over.

– Det hadde jeg ikke trodd. Jeg er veldig overrasket over hvor mange som kanskje ikke har vært interessert i meg og mitt før, som synes forestillingen er en stor opplevelse, sier Bjella.

På rollelista står et sterkt skuespillerteam. Lasse Kolsrud har selv en av rollene, og har med seg Pål Christian Eggen, Hallvard Holmen, Hans Rønningen, Hildegun Riise og Kjersti Dalseid. Dalseid er fra Ål, og har vokst opp bare 500 meter fra der Bjella bor, så de to kjente hverandre fra før.

Og at sambygdingene slutter opp om sine lokale helter, er det ingen tvil om. "Kan nokon gripe inn" har turnépremiere på Ål i oktober, og den ble raskt utsolgt. Dermed ble det ekstraforestilling, og den ble også utsolgt på rekordtid. Riksteatret forteller også om godt salg på de andre 21 stedene som får besøk.

Dette er turnélista:

*10. oktober – Ål

* 11. oktober – Ål

* 12. oktober – Vikersund

* 13. oktober – Drammen

* 15. oktober – Horten

* 16. oktober – Nøtterøy

* 17. oktober – Halden

* 18. oktober – Jessheim

* 19. oktober – Hamar

* 20. oktober – Fagernes

* 22. oktober – Lillehammer

* 23. oktober – Tynset

* 25. oktober – Ålesund

* 27. oktober – Orkanger

* 29. oktober – Røros

* 30. oktober – Melhus

* 31. oktober – Verdal

* 1. november – Namsos

* 2. november – Mosjøen

* 4. november – Sandnessjøen

* 6. november – Bodø

* 8. november – Harstad

* 11. november – Tromsø

