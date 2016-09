Kultur

– Det er en slags distinkt mentalitet man vokser opp med i Vestlige europeiske land, som Norge. Tenker man «Europa», tenker man ofte privilegerte europeere, og ikke de fra den sultrammede og krigsherjede delen.

Singelen «€PA» (Europa), var starten på det som skulle bli det aktuelle albumets røde tråd. Det var et tema han hadde gått og tenkt på. Kristoffer Cezinando avslutter festivalsesongen fra hovedscenen på Granittrock i sin egen hjemby, Oslo. Det er bare tre måneder siden han lanserte det kritikerroste albumet «Barn av Europa» i juni. 25 konserter er spilt i sommer, i tillegg til gjesteopptredener med OnklP & De Fjerne Slektningene. Og selv om han overlever i en by der alt går litt for fort, og det er ingenting som skjer, må innrømme at han har kjent på en økt oppmerksomhet og trives med å ha det travelt – når han ikke vaser rundt i botanisk hage og tenker på hvordan han skal få seg sølvmedlemskap hos SAS.

Bekreftelse

– Jeg er veldig dårlig på å forklare med ord hva musikk betyr, men «Barn av Europa» handler om fasader. Jeg tenker at det er litt sånn grunnleggende i-lands-ungdomsproblematikk. Litt sånn paradokser.

– Som hva da?

– For eksempel i «Usynlig» sier jeg det har alltid vært digg å være usynlig iblant, men så har jeg andre linjer på albumet som handler om at man trenger bekreftelse, og at man ofte vil ha bekreftelse på egne premisser, og i egen regi. Det er et slags overordnet tema. Det høres veldig klassisk lame ut, det å ha oppmerksomhet på egne premisser, men jeg trenger også det.

Cezinando har tatt seg selv å sitte i et rom fullt av folk, og samtidig kjenne på det å føle seg helt alene.

For få jenter

– Det er jo masse folk som bryr seg i samme rom som deg, men så sitter du der allikevel – og det er en sånn teit tanke. litt sånn «nå synes jeg litt synd på meg selv». Det er litt sånn «fortjener jeg å føle dette»? Men samtidig synes jeg det er menneskelig å føle seg alene, også når du får oppmerksomhet, sier Cezinando, som liker at det er mindre regler i dagens hiphop.

– Vi har begynt å krysse mer landegrenser. Også har det blitt mer ok å vise følelser. Det er lov å smile på bilder, eller ikke smile. Ingen dømmer deg.

Han synes fortsatt at jentene må steppe opp.

– Det er for få jenter. Jeg tror det har noe med redselen for å drite seg ut å gjøre, og at mange tenker at de må måle seg med gutta. Men kjønn har så jævlig lite med musikk å gjøre. Jeg hadde digget det om det kom jenter og claimet spoten sin, for den står der helt åpen.

Temaet om oppmerksomhet på egne premisser går igjen i eksempelvis «Blinkesko/Video/» der han blant annet sier «Jeg er ikke inni det rommet her, jeg er så distansert/ Jeg kan ikke selv presentere meg, jeg er ikke noen konferansier/».

– Det finnes så mange subtile måter å kommunisere på i dag, som vi ikke hadde før. Det fantes ikke noe kroppsspråk for «ikke ta bilde av meg» før. Det handler om kommunikasjon som vidt begrep.

Ingenting er nok

Cezinando prøver også å speile og tolke det han selv observerer, men og si det på sin måte.

– Men det å ikke ha tid til å ha det kjedelig har absolutt med meg å gjøre, som på «Ingenting R Nok». Jeg slapper aldri av.

Han rører umotivert med skjeen i sukkerskåla, som han ikke har latt være i fred siden vi satte oss på en kafé dekket av tepper i Trondheimsveien.

– Sitter man og kjeder seg, så tenkte man «faen jeg har ikke tid til det her, jeg har så mye jeg skal gjøre».

«Fritidsaktiv» handler om den samme tematikken. Cezinando tror den også handler om mennesker som ikke har funnet seg selv gjennom «sin» aktivitet.

– Jeg føler iblant at min generasjon kan bli litt febrilsk. Når det kommer til å bli komfortabel med seg selv. Det er altfor få som spør seg selv spørsmålet om hva man helst egentlig vil.

Derfor pleier Cezinando å spørre seg selv høyt om hva han helst vil av A og B.

– Når det kommer til egen usikkerhet, er det kanskje noe folk kan gjøre oftere. Det er et veldig abstrakt og utspilt konsept, det å være seg selv. Så lenge man ikke går på for mange kompromisser med seg selv, er man seg selv nok.

Samtidig vil ikke Oslogutten komme med klare svar på ungdommens tanker og bekymringer i dag.

– Jeg ville ikke at det skulle bli for NRK Super: «sånn her føler ungdommen det». Jeg ville ikke være en representant for min generasjon, bare gi min speiling. Det er viktig for meg å få det til å høres ut som at det kommer fra meg, at det ikke høres ut som jeg har en agenda, sier han.

– På en måte føler jeg at det er mye som er sårt med denne generasjonen, at det er mange som kommer fra splittede familier. Jeg føler at mye av usikkerhetene man har, stammer fra forholdet til foreldrene dine. For eksempel ting du ikke liker ved deg selv, eller atferdsmønstre som kan være direkte emulert fra foreldrene dine. Det er derfor jeg sier «Barn av Europa», for vi er barn av noe, og Europa i dag, er et resultat av våre foreldre og besteforeldrene.

Han rører med sukkerskåla igjen.

Byplanlegger

Cezinando har ingen plan dersom det ikke skulle gå veien med musikken. Men hvis han ikke skulle jobbet med det han gjør nå, skulle det vært byplanlegging.

– Jeg skulle sittet og si at «der skal det være en benk» og sånn. Bjørvika-området hadde jeg villet sende en sterk dose med kritikk til, men med glimt i øyet. Oslos «Skyline», sier han og flirer, men allikevel med en bismak av seriøsitet.

– Har du overhodet sett skylinen til New York? Skal det se ut som en Skyline, må det være skyskrapere med en interessant silhuett. Er det så vanskelig? Om du er skyskraper-arkitekt, kom igjen! Oslo sin «strekkode» er jeg sikker på at de i etterkant har funnet på skulle se ut som en strekkode. Men ser det ut som det? Nei. Det ser ut som de vil please danske designere som lager miniatyrversjoner av ting i lego.