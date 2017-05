Åpning fra balkongen

Kultur

– Ingen i Norge lager film som Ole Giæver. Ingen utenfor Norge heller. Det er grunn nok alene til å se «Fra balkongen», hevder programsjef Cato Fossum i en uttalelse fra Oslo Pix, om spillefilmen som 8. juni gir startskuddet for en uke med festivalfilm i hovedstaden.

«Fra balkongen» ble uttatt til årets utgave av den prestisjetunge filmfestivalen i Berlin tidligere i år. Nå er den valgt som åpningsfilm til Oslo Pix, nykommeren av norske festivaler som drives av stiftelsen Film Fra Sør gjennom Festivalkontoret i samarbeid med Nordisk Film Kino. Oslo kommune har støttet festivalen med 1,9 millioner kroner med det som mål å etablere et årlig supplement til andre festivaler i Oslo og «utfylle et kunstnerisk tomrom av kvalitetsfilm fra Europa og Nord-Amerika». Visningskinoer blir Klingenberg og Saga.

Dette skrev Dagsavisen om «Fra balkongen»: Det Giæver makter med sine egne tanker er å få andre til å tenke.

Oftebro og Torp

Fra før har festivalen sluppet et knippe av filmene som skal vises, deriblant den Oscar-nominerte amerikanske dokumentaren «I Am Not Your Negro» og Jeff Nichols også Oscar-nominerte borgerrettighetsdrama «Loving» i seksjonen Oslo Pix Politikk. Også den danske spillefilmen «Rivalene» med Jakob Oftebro og Ane Dahl Torp står på listen, det samme gjør Ewan McGregors regidebut «American Pastorale», basert på Philip Roths roman. Det er egne seksjoner for debutfilm, dokumentar, nordisk film. Et eget sjangerfilmprogram skal vises under seksjonen Volum 11.

Programmet som offentliggjøres i sin helhet 23. mai beskrives som en blanding av arthaus- og indiefilmer og store Hollywood-produksjoner, flere av dem som eksklusive førpremierer på filmer som kommer i ordinær kinodistribusjon senere. Ti av de 60 tilmene på festivalen skal kjempe om prisen Oslo Grand Pix Award.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vinn privat visning

Ole Giævers film, som har et åpenbart kunstnerisk utgangspunkt, føyer inn i en festivalprofil som kombinerer kunstfilm, dokumentar og kvalitative publikumsfilmer. Den består av betraktningene regissør/hovedperson Giæver gjør seg mens han ser ut på verden fra sin balkong på Bjølsen i Oslo. Hans egne gamle filmopptak og «hjemmevideoer» utgjør en god del av materialet, inkludert «tullevideoer» av ham selv og broren og venner, samt historiske videoer, bilder og animasjon. I kontrast kommer de hverdagslige og trivielle øyeblikkene i hans eget liv i dag.

I tillegg til at «Fra balkongen» skal vises på Oslo Pix, vil festivalen arrangere en konkurranse der publikum kan nominere sin egen bakgård som «kino», og dermed vinne en eksklusiv visning av Giævers film i egen bakgård eller leilighet.

Les også: Fra balkongen til Berlin

«Hjemmevideo»

Filmen ble i Dagsavisens anmeldelse fra Berlin beskrevet som «et selvutleverende prosjekt i gråsonen mellom kunst og dokumentarfilm», videre at det «er de virkelig store spørsmålene som står på agendaen i Ole Giævers nye film, en hybrid som fascinerer med sin direkte, lekne og innovative form for hverdagsfilosofering».

– Selve ideen kom mens jeg satt på balkongen. Det er et fint rom, et fint sted å gjøre seg betraktninger om livet man lever, fortalte Giæver til Dagsavisen før verdenspremieren.

– Her kan man tenke på alt fra små trivielle fantasier, til mer grunnleggende alvorlige eksistensielle tanker. Balkongen ligger mellom to størrelser i livet: Jeg kan se ut på nabolaget, skogen, byen, og om natten titter stjerner fram, og man kan se inn i alt det uendelige som har vært. Eller som kontrast, kan man se inn i leiligheten, der det rutinemessige og trivielle er, der er det man lever ifra dag til dag, sa han den gang.

Les også: Usensurert i naturen