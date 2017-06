Ap gir Helleland strykkarakter

Kultur

– Hovedinntrykket i året som har gått er dårlig politisk håndverk, en distansert holdning til kulturfeltet, og en svak gjennomføringsevne. Hun etterlater seg en haug med store, uløste saker, er dommen Aps Arild Grande feller over kultur- og idrettsminister Linda Hofstad Helleland (H) etter denne siste stortingssesjonen før valget til høsten.

Når Helleland og Stortinget er tilbake fra ferie, er det bare noen korte uker igjen til stortingsvalget 11. september. Etter det kan et mulig regimeskifte i Kulturdepartementet stå for døra. Da har Helleland sittet som kulturminister i nesten to år, siden hun overtok etter Thorhild Widvey (H) like før jul i 2015.

– Helleland er god på å reise og samle innspill, men hun mangler det politiske håndverket som kulturfeltet trenger. Nå begynner den haugen av uløste saker og utfordringer Helleland etterlater seg til neste kulturminister å bli formidabel! hevder Grande overfor Dagsavisen.

«Dårlig håndtering»

Grande og Ap har en hel liste over kultursaker de mener Helleland har håndtert dårlig, men de viktigste sakene er disse:

Åndsverkloven.

Norsk kulturpolitikks «grunnlov», som nå er oppe til omfattende revisjon, hovedsakelig på grunn av rask teknologisk utvikling. Her mener Ap at Helleland først kom med utkast til ny lov som ble kritisert av en rekke aktører for å vektlegge kulturlivets rettighetshavere for mye. Etter høringen fremmet hun en lov med helt motsatt fortegn som gikk i rettighetshavernes disfavør, noe som skapte opprør i kulturlivet og forvirring rundt den omstridte paragraf 71. Paragrafen ble først forsvart av regjeringen, siden trukket. Alt dette førte til at Stortinget utsatte saken til neste storting, hevder Grande.

NRK-finansiering.

Her understreker Grande at Stortinget for over et år siden ba regjeringen om å legge fram en ny modell for finansiering av NRK. Like før jul kom ministeren med en melding der hun vil ha slutt på NRK-lisensen. Men ennå har hun ikke bestemt seg for hvordan en ny medieavgift konkret skal se ut.

– Kulturministeren har ikke evnet å følge opp Stortingets vedtak og skyver problemene foran seg, mener Grande. Nå blir det ytterligere utredninger.

Kommersiell allmennkringkasting.

Stortinget har over flere år bedt om at kommersiell allmennkringkasting sikres for framtida etter at statens avtale med TV 2 gikk ut ved årsskiftet. Stortinget har nylig vedtatt at det skal settes av opp til 135 millioner kroner til kjøp av kommersielle allmennkringkastingstjenester. Departementets utlysing skal være rett rundt hjørnet. Men prosessen har tatt altfor lang tid, og burde vært avklart for lenge siden, mener Ap.

Distansert minister

I tillegg, mener Grande, så burde kulturministeren gjort mye mer for å rydde opp i bråket ved operaen, og fått pensjonssaken på plass.

– Dette er et nok et eksempel på at kulturministeren har vært distansert. Hun har ikke bidratt til å rydde opp, mener han, som nener Hellelands «dårlige politiske håndverk» viser seg spesielt i håndteringen av åndsverkloven.

– Vi på Stortinget har prøvd å bidra til løsninger, men vi har opplevd henne som distansert, sier Grande, som innrømmer at heller ikke Stortinget har levert en plettfri eksamen dette kulturpolitiske skoleåret.

– Jeg er lei meg for at vi ikke klarte å finne en løsning for finansiering av NRK. Men det skjedde fordi statsråden ikke ga oss gode nok svar, slik at vi kunne enes om en konkret modell, mener Grande, som syns Hellelands forgjenger, Thorhild Widvey, gjorde en bedre jobb.

– Thorhild Widvey var jo en knallhard politisk motstander, som kom trampende inn og la seg ut med «alle». Hun satte i gang kutt som opprørte kulturlivet. Men hun kom seg, begynte å levere, hevder Grande.

– For å bruke en fotballmetafor: Akkurat når laget faktisk begynte å score mål, bytta de trener. Å bytte ut kulturministeren akkurat da, var ikke noe sjakktrekk av statsminister Erna Solberg, mener Grande.

– Bratt læringskurve

Arild Grandes kollega i Stortingets familie- og kulturkomité, KrFs Geir Bekkevold, har ikke lyst til å bruke «utestemme» om kulturministerens siste semester.

– Hun har statsministerens fulle tillit, og overtok etter en ganske markert kulturminister. Læringskurven har nok vært bratt. Hun har markert seg mest som idrettsminister, og vært tydelig i sin kritikk av den manglende åpenheten i Idrettsforbundet. Det står det respekt av, mener Bekkevold, som også gir ros for etableringen av tiltaket Kreativt Norge.

– Men jeg er ikke fornøyd med departementets håndtering av åndsverkloven. Der måtte komiteen utsette hele saken fordi det kom så mange innspill som ikke ble ivaretatt, sier Bekkevold, som også er skuffet over Hellelands håndtering av NRK.

– Regjeringen burde selv pekt på en modell for finansiering, og ikke overlate det til Stortinget.

– Frustrerende

Kulturminister Linda Hofstad Helleland selv var opptatt i regjeringskonferanse i går, men hennes statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) svarer dette på Grandes kritikk:

– Jeg forstår det er frustrerende for Ap å ikke få gjennomslag for egne forslag, men jeg synes ikke det kler Arild Grande å forsøke å ta mannen fremfor ballen. Valgkampen bør heller handle om å diskutere politikk og hva som er best for norsk kunst og kultur, skriver Fredriksen i en e-post til Dagsavisen.