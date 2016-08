KrF: Skal vinne dette slaget

dagsavisen.no



– Dette er en gledens dag, innledet olje- og energiminister Tord Lien.

Regjeringen lanserte på ONS-konferansen i Stavanger i går at de nå starter prosessen fram mot utlysning av 24. konsesjonsrunde. Men samarbeidspartiene deler ikke regjeringens glede.

– Jeg forventer at når det tildeles leteblokker og utvinningstillatelser i 24. konsesjonsrunde så er ikke det i de mest sårbare områdene som langt nord i Barentshavet ved iskanten, eller tett på sårbare fiskeriområder, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Dagsavisen.

KrF har med seg sentrumskamerat Venstre.

– Dette er ikke riktig tidspunkt å lyse ut 24. konsesjonsrunde på. Nå må vi gå gjennom rammebetingelsene for oljenæringen, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen.

Det handler om å ta inn over seg Parisavtalen, klimaendringene og risikoen det innebærer for staten å legge ut for letekostnadene i stadig mer krevende områder, mener Elvestuen som også leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Lofoten og Vesterålen

Dagen før regjeringen slapp nyheten om 24. konsesjonsrunde sa statsminister Erna Solberg i et intervju med Dagens Næringsliv at Høyre fortsatt vil konsekvensutrede Lofoten og Vesterålen. Det mener Hareide er uklokt.

– Dette løser ikke utfordringene bransjen har i dag. Statsministeren vet godt at en eventuell konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen i neste stortingsperiode vil bety lange runder med utredninger, forberedelser og leting. Det vil fort ta 8–10 år før man kan starte produksjon av nye felt. Det er områder som KrF har klart å verne for oljevirksomhet før, og vi er beredt på å vinne dette slaget nok en gang, sier Hareide.

– Modne områder

Med 24. konsesjonsrunde inviterer regjeringen oljeselskapene til å nominere blokker de ønsker skal være en del av den nye runden. KrF mener leteblokker i modne områder skal prioriteres.

– Vi må ikke glemme at da vi fant Johan Sverdrup-funnet var det i et modent område, sier Hareide.

Men olje- og energiminister Tord Lien (Frp) understreker at mange av de mest aktuelle blokkene vil være i Nord-Norge.

– Det er det ikke tvil om. De mindre modne områdene er utenfor Helgelandskysten og utenfor Finnmark, sier Lien til Dagsavisen.

– Hvor signaliserer næringen selv at de er mest interessert i å lete?

– Næringen er mest interessert i å lete ved Lofoten og Vesterålen. Det må vente til etter valget i 2017, og det er industrien veldig klar over, sier Lien.

Frykter varmegradene

– Dette er en politikk som enten tar oss i full fart mot fire graders oppvarming, eller milliardinvesteringer for oljebransjen med svært usikker avkastning, fordi det tar mange år fra nye funn til faktisk produksjon, sier CICERO-leder Kristin Halvorsen til Dagsavisen.

Tar man forskningen på alvor henger ikke 24. konsesjonsrunde på greip, mener Halvorsen.

– Hvis vi skal forholde oss til Parisavtalen, det vil si holde den globale oppvarmingen på under 2 grader og tilstrebe målet på 1,5 grader må store deler av verdens fossile reserver ligge i bakken, sier Halvorsen.

Jubler over ny konsesjonsrunde

Det er gledelig for bransjen å vite at 24. konsesjonsrunde settes i gang nå, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, leder av Norsk olje og gass.

– Denne runden åpner jo ikke for et nytt område som den forrige runden gjorde. Da åpnet man Barentshavet Sørøst. Nå kan man søke i blokker i allerede åpnede områder. Men selskapene har gjort seg erfaringer fra tidligere leting, og det gir grunnlag for hvor det kan være interessant å gå videre, sier Schjøtt-Pedersen, som representant for oljenæringens interesseorganisasjon.

– Felt tømmes og man må ha kontinuerlig tilgang på nytt areal, men du må også ha kontinuerlig tilgang fordi du skal ha jevn aktivitet i selskapene og leverandørindustrien. Og for at vi skal ha tilgang til nye ressurser som gjør oss til en troverdig og langsiktig leverandør, avslutter Schjøtt-Pedersen.