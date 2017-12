Ville delta i Oslo-opprop – fikk nei

Innenriks

Sentrale Ap-politikere i Oslo rykket onsdag ut i VG med et opprop mot sextrakassering.

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, samt Oslo-byråd Rina Mariann Hansen og fem andre lokale partitopper, advarte samtidig mot en «giftig partikultur»

Både byrådsleder Raymond Johansen og partileder Jonas Gahr Støre ble orientert i forkant.

Fikk ikke delta

Også leder av Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, ble gjort kjent med oppropet, og tok kontakt for å delta.

Det ville ikke partikollegene i Oslo.

– Jeg vet ikke hvorfor. Men ja, jeg ønsket å være med på oppropet om at det skal være trygt å si fra, skriver Huitfeldt i en tekstmelding til Dagsavisen.

Leder av fylkeslaget i Oslo Frode Jacobsen forklarer det slik:

– Vi ønsket at dette var et opprop fra Oslo Ap og mente det var riktig av oss å gjøre det med bakgrunn i den uro som mange i Oslo Ap følte. VG ble gjort oppmerksom på at Anniken støttet dette, sier Jacobsen og legger til:

– Det er selvsagt flott at Anniken slutter opp om vårt budskap.

– Svertekampanje

Aftenposten skriver torsdag, basert på anonyme kilder, at flere sentralstyremedlemmer mener partilaget i Oslo «driver en svertekampanje mot Trond Giske, som også rammer Anniken Huitfeldt og Kjersti Stenseng».

Det avkrefter Frode Jacobsen overfor avisen.

Dagsavisen er kjent med ett sentralstyremedlem som er av samme oppfatning.

Har fått kritikk

Partiledelsen i Ap har blitt anklaget for å ha vært utydelig om hvordan varslingssaker skal håndteres. Kritikken rettes blant annet mot Huitfeldt. Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at Huitfeldt på et møte i stortingsgruppa skal ha understreket at rykter om seksuell trakassering kan bli misbrukt i interne maktkamper.

Huitfeldt avviser at hun har advart mot at trakasseringssaker kan misbrukes i interne maktkamper.

– Nei. Det har jeg aldri sagt. Jeg har sagt at man skal melde fra hvis man hører om seksuell trakassering, ikke spre rykter om det, sier hun til NTB.

Hun avviser videre at begrunnelsen hun ga for å unngå ryktespredning, er at det kan misbrukes i forbindelse med valg og nominasjoner.

– Tvert imot: Trakassering skal meldes fra uansett. Enten det er i en nominasjonsstrid eller ellers.

