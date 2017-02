Vil stoppe lånebonanzaen

Innenriks

– De er utrolig hissige de som markedsfører dette, sier Azfar Majothi fra Sarpsborg til Dagsavisen.

33-åringen var nedsyltet i gjeld. Han hadde åtte kredittkort og masse forbrukslån. Til sammen skyldte han bankene rundt 500.000 kroner.

– Kredittgjelda hopet seg opp. Det ble for mye rett og slett. Jeg ringte om morgenen, også var pengene inne samme dag. Det var vilt, sier han.

Mye av pengene gikk til spill, blant annet på oddsen. Til slutt gikk det så langt at Majothi bestemte seg for å ta tak, og han ble med i programmet Luksusfellen på TV3. Onsdag denne uka fikk de TV-seerne se hvordan 33-åringen fikk hjelp til å ta grep om økonomien sin.

Men lånetilbudene stoppet ikke. Under innspillingen av Luksusfellen, etter at han hadde fått en avtale med kreditorene sine, fortsatte sms-ene med tilbud om ny kreditt å tikke inn.

Vil ha nytt lovverk

Nå vil SV gå hardt til verks mot useriøse aktører som tilbyr forbrukslån. I et forslag fremmet i Stortinget, tar partiet til orde for et tak på hvor mye rente bankene kan kreve og et forbud mot reklame for forbrukslån og kredittkort.

– Renten bør ligge på et nivå som gjør det mindre lønnsomt å pushe useriøse lån. Dette er tiltak som svarer på behovet for finansiell stabilitet, både for samfunnet og for enkeltpersoner, sier SV-nestleder Snorre Valen til Dagsavisen.

Han har ikke mye til overs for hvordan en del utlånere opererer.

– Som privatperson vet jeg om flere som har hatt problemer med slike lån. Det kan gjelde tannlegeregninger som umiddelbart må betales, eller at en plutselig havner i en vanskelig livssituasjon. Det er for jævlig at en bransje skal skulle sko seg på den vanskelige situasjonen som veldig mange havner i, konstaterer Valen.

Nye forslag

I SVs forslag i Stortinget ber partiet blant annet om følgende tiltak:

At regjeringen utreder muligheten for å innføre rentetak, slik 14 EU-land har gjort.

At regjeringen oppretter et offentlig gjeldsregister.

At kreditor må dekke rettsgebyr ved inndriving av usikret gjeld.

At regjeringen sørger for at kommunene og frivillige organisasjoner har tilstrekkelig kapasitet til å gi råd til personer med gjeldsproblemer.

At regjeringen utreder muligheten til å stramme inn eller forby reklame for usikret kreditt.

At regjeringen utreder strengere krav til hvilke finansinstitusjoner som kan tilby låneopptak.

Store avdrag

Azfar Majothi mener det er en god idé med reklameforbud og rentetak.

– Jeg støtter ikke at dette markedsføres. Markedsfør heller hvor ille det kan gå.

Han synes rentetak og offentlig register er gode ideer.

– Det burde absolutt være en øvre rente, og det burde være mer informasjon tilgjengelig om folks gjeld og bedre kredittsjekk, sier han.

Før han fikk hjelp til å omstrukturere lånene sine, hadde 33-åringen månedlige minstebeløp på over 18.000 kroner å betale. Gjelda er der fremdeles, men nå har han fått en mer overkommelig nedbetalingsplan og seks år på å betale ned alt.

– Ekstremt aggressiv

Luksusfellen-økonom Hallgeir Kvadsheim samarbeidet tett med Azfar får å få forbruksgjelden hans under kontroll. Han mener markedsføringen for slike lån har gått av skaftet.

– Den er ekstremt aggressiv fra enkelte. Noen av bankene outsourcer markedsføringen til agenter, som får betalt basert på hvor mye folk låner, sier han, og legger til at det er bankene selv som må få hovedansvaret for dette.

Kvadsheim har ikke nødvendigvis tro på et reklameforbud.

– Det er litt 90-tallets og 2000-tallets grep. Nå skjer det såpass mye via Facebook og Instagram og andre kanaler, at det kan bli vanskelig å stoppe. Samtidig bør det være rom for å stoppe den mest aggressive markedsføringen, for eksempel på sms, sier han.

Han anbefaler å gå løs på årsakene som ligger bak at mange banker velger å låne bort til risikokunder.

– Særlig disse nisjebankene tar uforholdsmessig stor risiko fordi de vet at uansett om kunden misligholder lånene, får de stort sett tilbake pengene, fordi man har et veldig godt statlig innkrevingssystem i Norge. Dermed blir regningen sendt over til norske skattebetalere, sier Kvadsheim.