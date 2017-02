Vil ha skatt på Airbnb-utleie

Innenriks



Et flertall av delingsøkonomiutvalget foreslår å innføre skatt på kortidsutleie av del av egen bolig. Det betyr at dersom du for eksempel leier ut et soverom til turister skal det beskattes som kapitalinntekt.

Hovedgrunnen til dette er at dagens skattefritak skaper ulike konkurransevilkår mellom privat utleie og for eksempel hotellvirksomhet, som må betale skatt.

Fjerne skattefritak

Utvalget går inn for å fortsatt ha skattefritak for langtidsutleie av deler av egen bolig. Samtidig foreslår de å sette en nedre inntektsgrense for skatteplikten på 10.000 kroner av administrative hensyn.

Det betyr at utvalget foreslår at du kan leie ut deler av egen bolig skattefritt inntil 10.000 kroner, men deretter må skatte av inntektene du får fra for eksempel utleie til turister gjennom Airbnb.

Opplysningsplikt og enklere regler

I tillegg foreslår utvalget en form for opplysningsplikt for plattformer som formidler utleie eller betalte tjenester, som Über og Airbnb. Dette gjør man for å få oversikt over skatteinntekter som skal betales inn.

Utvalget vil også ha forenklede skatteregler for småinntekter fra tjenester, og at skatteetaten skal drive utvidet veiledning og klargjøring av regelverk for aktører i delingsøkonomien.