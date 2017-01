Vil ha retningslinjer for norsk deltakelse i krig

Innenriks

Etter forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og utenriksminister Børge Brende (H) har holdt sin redegjørelse om Afghanistan-rapporten i dag, skal den behandles i utenriks- og forsvarskomiteen.

SVs medlem i komiteen Bård Vegar Solhjell kaller konklusjonene i Afghanistan-rapporten for foruroligende, og håper stortingsbehandlingen åpner for bred debatt og lærdommer for framtida.

– Dette bør få oss til å tenke på om det går an gå til krig for å bygge opp et land, sier Solhjell.

Han mener Norge bør utvikle noen doktriner for når vi skal delta i militære operasjoner.

– Afghanistan-operasjonen viser at vi ikke klarer å forutse de langsiktige konsekvensene av en slik militær deltakelse. Libya viser også at det kan gå veldig fort der og da, sier SV-politikeren.

Det var også en beslutning som ble tatt uten at Stortinget ble informert, da Solhjell selv satt i regjering. Nå vil han ha slutt på hemmeligholdet.

– Utvalget støtter SV i at dagens ordning der kun den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen blir konsultert, ikke fungerer. Jeg håper vi kan få en saklig debatt om mer åpenhet.

Mer åpenhet er en ting, men nye doktriner er ikke Arbeiderpartiet helt enig i.

– Jeg mener at vi binder hende våre om vi skal låse oss til faste doktriner i en så uforutsigbar verden vi har å forholde oss til akkurat nå. Det er mangel på debatt, ikke mangel på doktriner som er utfordringen, mener leder av utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt.

