– Vi gutta vil ikke stå og se på

– Tror du det kommer flere saker?

– Ja.

Svaret kommer kontant fra Jonas Bals. LO-rådgiveren, som nettopp har sluttet som Arbeiderparti-rådgiver, brukte jula på å starte et nytt opprop om #metoo, kampanjen mot seksuell trakassering og overgrep. Men for første gang er det ikke kvinnene som rykker ut, men menn. Menn i fagbevegelsen.

«I fagbevegelsen har vi tradisjon for å stå sammen. Det får vi bare til dersom alle opplever fellesskapet som kameratslig, likestilt og trygt», står det i oppropet.

Til sammen har nærmere 600 tillitsvalgte, ansatte og medlemmer skrevet under, gjennom Facebook-gruppa «Opprop mot seksuell trakassering i fagbevegelsen – blant gutta».

Og i dag står Edvard Eidhammer Sørensen, rådgiver i Fellesforbundet, sammen med Bals for å presentere oppropet.

– Vi menn har et ansvar. Både for å ikke oppføre seg som drittsekker, men også å påpeke og konfrontere drittsekkoppførsel fra andre, sier Jonas Bals.

– En ting er å ikke være dust sjøl. En annen ting er å si fra når andre oppfører seg dårlig, sier Edvard Sørensen.

Ikke til forhandling

Det er nå en måned siden 700 kvinner i fagbevegelsen rykket ut med oppropet «Ikke til forhandling». Der fortalte kvinner sine historier om seksuell trakassering og ubehagelige opplevelser i bevegelsen. Og tidligere denne uka meldte VG at en LO-topp er permittert på grunn av varsler om trakassering.

Flere kvinner har også sagt at de ikke deltar på arrangementer nettopp på grunn av denne typen hendelser.

– Det er et jævla stort problem. Både for de fagforeningskameratene det gjelder, men også for fagbevegelsen selv. Det gjør at vi går glipp av tillitsvalgte som kunne gjort en bedre jobb, og at vi kanskje beholder folk vi kunne greid oss uten, sier Bals.

– Er det ekstra ille i fagbevegelsen?

– Min erfaring er at det er bedre i fagbevegelsen enn i politikken. Men det har uansett et omfang som gjør at det må tas på aller høyeste alvor, sier han.

Skal si klart fra

I oppropet kan vi blant annet lese følgende:

«Vi forplikter oss til:

Å ta opp og skape bevisstgjøring rundt saken på jobb, på kurs og konferanse og andre arenaer i fagbevegelsen.

Å arbeide for et arbeidsmiljø uten krenkende kommentarer og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Å si klart fra og slå ned på og uakseptable episoder og atferd som rammer andre.»

Mye bra med brakkeprat

– Har dere opplevd dette selv?

– Det at jeg ikke har sett det med egne øyne gjør ikke at jeg tviler på de hendelsene som er blitt fortalt om, sier Jonas Bals.

– Det er mye bra med brakkeprat. Det handler ikke om å ikke ha en røff tone.

– Men det kan være én drittsekk som setter tonen i brakka, om ingen fra det tause flertallet tar til motmæle, sier Bals.

– Og brakkepraten blir fort med inn i fagforeningskontorene, sier Sørensen.

– Men håper dere at det kommer flere saker?

– Ja. Det er viktig at varslere får et tydelig signal: At det er mange som støtter dem.

Oppropet

«I fagbevegelsen har vi tradisjon for å stå sammen. Det får vi bare til dersom alle opplever fellesskapet som kameratslig, likestilt og trygt. Dessverre er det mange som opplever det motsatte, og som derfor kvier seg for å delta på ulike arrangementer og kurs.

Over 700 av våre kvinnelige fagforeningskamerater står bak oppropet #ikketilforhandling, som tar et oppgjør med seksuell trakassering i fagbevegelsen. Det er utrolig viktig at disse historiene kommer frem i lyset, og at det gjøres en ryddejobb i tida som kommer.

Samtidig har det altfor lenge vært sånn at det er de som opplever trakassering og overgrep, som er de som har fått tildelt ansvaret for å si fra. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor vil vi - mannlige ansatte og tillitsvalgte i fagbevegelsen - si klart ifra om at vi vil ta et tydeligere og større ansvar for å forhindre trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep.

Et av de største hindrene mot at #ikketilforhandling og #metoo skal føre til varige endringer til det bedre, er troen på at den oppførselen og ukulturen som nå avdekkes er uunngåelig. Men kultur kan endres, og trakassering, både i sine rå og sine mildere former, kan begrenses og stanses. Det krever i så fall at også vi menn står opp og sier fra når kollegaer går over streken. Vi vil ikke stå og se på at våre kvinnelige kamerater blir behandla dårlig. Sammen med dem skal vi sørge for at resultatet blir varige endringer til det bedre.»

Vi forplikter oss til:

– å ta opp og skape bevisstgjøring rundt saken på jobb, på kurs og konferanse og andre arenaer i fagbevegelsen

– å arbeide for et arbeidsmiljø uten krenkende kommentarer og uønsket seksuell oppmerksomhet

– å si klart fra og slå ned på og uakseptable episoder og atferd som rammer andre

Blant underskriverne er (ved siden av Bals og Sørensen) Mads Kleven, leder i LO Bergen, Jens Knapstad i Handel og Kontor, Petter Vellesen i Oslo bygningsarbeiderforbund, Brede Edvardsen i Arbeidsmandsforbundet, Farukh Qureshi i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund. Mohammed Kallel i Fellesforbundet, Ommund Stokka i Industri Energi og Roar Ulvestad fra Utdanningsforbundet.