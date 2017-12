VG: Arbeiderpartiet innkaller til sentralstyremøte kl 21.30

Innenriks

Det var VG som først meldte at Arbeiderpartiet har innkalt til sentralstyremøte kl 21.30 ikveld.

Nestleder Trond Giske bekrefter overfor TV 2 at det skal holdes sentralstyremøte. På spørsmål om hva som blir tema på møtet, svarer han følgende:

– Jeg antar at det kommer en orientering om den pressemeldingen som partiet har sendt ut i dag, hvor vi forteller om den gjennomgangen vi har hatt av de varslene som har gjeldt meg, at jeg tar dyp selvkritikk på det, at vi tar alle varsler på alvor og at alle skal bli hørt.

Arbeiderpartiets sentralstyre har ansvaret for partiets virksomhet. Sentralstyret består av 20 medlemmer som er valgt av landsmøte. (NTB)