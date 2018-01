Innenriks

Det var Greenpeace Norden og Natur og Ungdom som saksøkte Olje- og energidepartementet for å få vedtaket som gjaldt 10 nye oljeutvinningstillatelser kjent ugyldig. Det ble vist til grunnlovens paragraf 112 som gir oss rett til et levelig klima.

I går ble det kjent at staten frifinnes.

I dommen er det lagt til grunn at paragraf 112 er en rettighetsbestemmelse i seg selv, men at vedtaket om å gi tillatelsene i 23. konsesjonsrunde ikke bryter med bestemmelsen.

– Klimasaken er viktig

Besteforeldrenes klimaaksjon gikk inn som partshjelper i søksmålet.

Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen kunne tenke seg å melde seg inn i Besteforeldrenes klimaaksjon, men ville ikke gjøre det så lenge rettssaken pågikk.

– Dette gikk som jeg hadde regnet med. Klimasaken er veldig viktig, men slike politiske vedtak er ikke et spørsmål som er egnet for retten. Det blir litt for å lage en jippo ut av det, sier Berntsen til Dagsavisen.

Tidligere i høst sa Berntsen til Dagsavisen at han syntes søksmålet var «greit». Han understreker også nå at han støtter organisasjonen i å utfordre oljenæringen.

– Det er altfor mange som sitter i oljeindustrien som ikke har tatt klimaendringen nok på alvor.

Flere rettssaker

Tross tapet i Oslo tingrett velger Truls Gulowsen i Greenpeace å vri dommen til en delseier.

– Jeg er glad at det nå er slått fast at Grunnloven paragraf 12 er en rettighetsbestemmelse som kan brukes til å stoppe politiske vedtak. Samtidig er vi selvsagt skuffa over det smutthullet tingretten fant. De mener at staten ikke er ansvarlig for de miljøkonsekvensene som kommer med å brenne fossilt brensel i utlandet. Det mener jeg er umoderne med tanke på Paris-avtalens mål.

Staten er på sin side godt fornøyd.

– Saksøkerne angrep vedtaket på to grunnlag: At det var i strid med grunnloven og at det var saksbehandlingsfeil og tingretten har slått klart fast at det var ingen av delene, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til NTB.

Nær 600.000 i kostnader

Men staten kan for vente seg flere rettssaker. Natur og Ungdom vurderer nå å anke saken, og selv om akkurat dette søksmålet får sitt punktum her, tror Gullowsen det er langt fra siste gang de vil bruke paragraf 112 i retten.

– Jeg håper vi nå har vekket den paragrafen til liv, og tror det blir flere miljøsaker i retten på bakgrunn av dette.

Som den tapende part må miljøorganisasjonene punge ut med 580.000 kroner.

– Det skal vi klare å betale, og jeg håper de som har likt at vi har tatt denne saken til retten fortsetter å støtte oss med kronerulling.

