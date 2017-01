Venstre fjerner forslag om arveavgift

Innenriks

Det vakte oppsikt da Venstre, som var med på å fjerne arveavgiften i 2014, foreslo å utrede modeller for arveavgift som «bidrar til omfordeling, men samtidig gjør det mulig med genereasjonsskifte i familiebedrifter» i første utkast til partiprogram.

«Både arveavgiften og formuesskatten har en sosial utjevnende effekt, og vi prøver nå å ha to tanker i hodet samtidig», sa leder av programkomiteen, Venstre-nestleder Terje Breivik til NRK da utkastet ble lagt fram.

Men nå, i andreutkastet, er forslaget tatt bort.

– Vi har tatt en runde på det, og funnet ut at stortingsgruppa kan ta initiativet til en slik utgreiing helt uavhengig av programmet, forklarer Breivik.

Diskusjonen om arveavgift har fått ny giv etter at Arbeiderpartiet presenterte sin skatteplan for de neste fire år. Heller ikke Ap går inn for å skattlegge arv i neste stortingsperiode.

Tyn fra Piketty

At også Ap lar skatt på arv stå uberørt er møtt med kritikk. Til Dagsavisen kaller stjerneøkonom Thomas Piketty Aps skatteplan for en «historisk stor feil».

– De bør i det minste beholde den for dem med høy formue, sier Piketty til Dagsavisen.

Han får støtte av en rekke ledende norske økonomer som mener arveavgift ikke bør skrotes.

– Vi lytter med interesse på sånt. Er det en ting vi må gjøre alt vi kan for å ta vare på, så er det små forskjeller. Det er ingen tvil om at skatt og avgiftssystemet er tunge verktøy for å ta vare på en av styrkene ved det norske fellesskapet, sier Breivik.

– Så hvorfor vil dere ikke lenger utrede en modell?

– Programkomiteen har fått inn masse innspill, og kom fram til at denne type forslag kan stortingsgruppa fremme uavhengig av programmet, sier Breivik.

Han er imidlertid forberedt på at det blir debatt om dette på landsmøtet til våren.

– Det er en debatt vi ønsker velkommen. Det går rett i kjernen av det sosial liberale venstre, som har ført en politikk for sterke fellesskap med små forskjeller.

Unge Venstre: -Synd

– Det var stor motstand i partiorganisasjonen mot dette, men vi synes likevel det er synd at programkomiteen ikke vil gå inn for en sånn utredning. Unge Venstre håper imidlertid dette er noe landsmøtet kan si sin mening om. Dette er en av sakene vi kommer til å løfte fram. Vi mener det er viktig å lønne seg å jobbe, og foreslår derfor å senke skattene på arbeid, og å ha en skatt på arv kan være en måte å finansiere det på, sier leder Tord Hustveit til Dagsavisen.

Også han understreker at han ikke vil gjeninnføre den gamle modellen fra 2013, men heller se på nye løsninger.

– Det er mange andre land som har skatt på arv. Det er ingen grunn til at Norge ikke skal få det til, sier Hustveit.

marie.melgard@dagsavisen.no