– Velg fryst lam!

Han råder oss til å grave i frysedisken etter årets påskelam.

– Det er mange som tenker at ferskt kjøtt er bra, mens fryst er mindre bra. Men den lammesteika vi kjøper fersk, er fra dyr født for ett år siden som har spist høyballer og kraftfôr gjennom vinteren. Kjøttet som er fryst ned, ble derimot slakta i fjor høst og kommer rett fra beitet. Det gir bedre kvalitet og er mer bærekraftig, sier Viestad.

– Lite bevisste

Kjendiskokken mener nordmenn fortsatt har et relativt bevisst forhold til lam, men at vi generelt er for opphengt i de eksklusive kjøttstykkene. Luksusbehovet gjør at vi ofte går glipp av gode matopplevelser, ifølge Viestad.

– Mange spiser for eksempel lammesteik, og da kan vi se at vi spiser en del av et dyr, men generelt er vi altfor lite bevisste. Vi spiser kjøtt som er skåret og emballert og ikke minner om dyret det kommer fra, sier han.

– Jeg tror nordmenn er blitt så opptatt av å ha det beste, at vi ender opp med å spise det nest beste. Folk tror at fileter og biffkjøtt er det fineste, og det er et problem av to grunner. For det første er det lite bærekraftig. Kun 20 prosent av dyret er det man kaller biffkjøtt. Resten blir ofte dumpet på markedet i form av et farseprodukt. For det andre er det mye kjedeligere i smak, sier Viestad.

30 prosent billigere

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at prisen på lam har sunket med godt og vel 30 prosent siden 2006. Mens prisen på fjørfe har holdt seg relativt stabil de siste ti årene, har prisen på biff- og kalvekjøtt steget jevnt og trutt.

Viestad mener matvarekjedene må ta sin del av skylda, men også at vi er for lite flinke til å utnytte hele dyret.

– Kjøtt brukes ofte som prismarkør for å vise hvor billig matvarene er, og så tenker man samtidig at ingen sjekker prisen på en grønnsak fordi de tilhører en annen kategori. Det er jo synd, særlig når vi vet at prisen bonden får per kilo storfekjøtt er omtrent den samme i dag som for 30 år siden, selv om det har vært en viss prisøkning. En av grunnene tror jeg er at vi ikke er flinke nok til å utnytte hele dyret som stykningsdeler. Mye av det beste kjøttet kvernes opp og selges som kjøttdeig, sier han.

Selv går Viestad for et heller utradisjonelt påskemåltid.

– En venn av meg har slått i hjel en vær, så vi skal nok spise den. Den er 3–4 år gammel og har gjort jobben sin, så vi skal nyte dens siste reise, sier Viestad.

