– Det er veldig bra at Norge nå endelig har stoppet våpensalget til et av landene som er aktive i en av de verste krigene som pågår i verden i dag. Det var virkelig på tide, sier Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna.

Redd Barna og flere andre organisasjoner har kjempet i lang tid for at all eksport av forsvarsmateriell skal stanses til landene som utgjør koalisjonen som deltar i krigen i Jemen.

Tirsdag skrev VG om en propagandavideo fra Houthi-opprørerne i Jemen som viser en norskprodusert undervannsdrone av typen Remus 600. Dronen med et tydelig Kongsberg Martime-merke på siden, ble funnet utenfor kysten av landet.

– Denne saken reiser mange spørsmål. Hvordan har den havnet der? Er det Norge som har solgt den? Hva brukes den til? Vi forventer nå at regjeringen setter i gang en gransking, sier Hegna og legger til:

– Det er et viktig skritt regjeringen tar, men det er ikke nok. All eksport av militært materiell til landene som deltar i krigen må stanses og granskes. Det er også viktig at Stortinget ber om jevnlige oppdateringer om situasjonen. I 2016 ble ammunisjonssalget til Emiratene stanset, men så ble det satt i gang igjen i 2017 uten at Stortinget ble informert. Dette må ikke skje igjen, sier Hegna.

Stanser eksporten

Ifølge NTB solgte norske våpenprodusenter i 2016 våpen, ammunisjon og annet militært materiell for over 100 millioner kroner til De forente arabiske emirater som anklages for krigsforbrytelser i Jemen. Eksporten fortsatte i 2017. Norge har også solgt militært materiell til andre land som deltar i den brutale krigen som har krevd flere tusen menneskeliv. Regjeringen har flere ganger sagt at det ikke er noe som tilsier at militærutstyr fra Norge blir brukt i Jemen. Nå har regjeringen bestemt at eksporten til Emiratene skal stanses. I en pressemelding fra Utenriksdepartementet heter det:

«Etter en helhetlig vurdering av situasjonen i Jemen og av den økende risikoen knyttet til De forente arabiske emiraters militære engasjement i Jemen, besluttet Utenriksdepartementet 19. desember 2017 å suspendere gyldige lisenser for A-materiell (våpen og ammunisjon) til De forente arabiske emirater.»

Ifølge departementet ble beslutningen tatt elleve dager etter at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) forsikret Stortinget om at det ikke var grunn til å bekymre seg over Norges våpeneksport til Emiratene.

– Det er ingen sammenheng mellom dagens artikkel på UDs nettsider og gårsdagens sak i VG. Vår innstramming kommer på bakgrunn av den forverrede situasjonen i Jemen, sier Frode O. Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet.

Ronny Lie, kommunikasjonssjef i Kongsberg Gruppen, var svært ordknapp da Dagsavisen snakket med ham i går.

– Vi ønsker ikke å kommentere saken i VG.

– Hvorfor ikke?

– Vi har ikke noe mer å legge til og kommer ikke til å gå inn på detaljene.

– Hva synes du om regjeringens beslutning om å stanse våpeneksporten til Emiratene?

– Vi tar meldingen til etterretning og ønsker ikke å spekulere i eventuelle konsekvenser. Det som er viktig for oss er å ha forutsigbare rammebetingelser.

Krever stans i alt salg

Filmskaper og journalist Erling Borgen har kritisert norsk våpeneksport i en årrekke. Han mener det som kom fram i VG-saken må tas på det største alvor.

– Regjeringen sier vi har et av de strengeste eksportregelverkene i hele verden. Men det spiller ingen rolle når vi selger våpen til land som driver krig i Syria, Irak og Jemen. Avsløringen i VG tyder på at våpen fra Kongsberg er brukt i Jemen. Norske våpenfabrikker har ikke lov til å selge våpen til land som er i krig. Hvordan har våpnene havnet der? Har våpenfabrikken brutt norsk lov?

Borgen reagerer sterkt på at Kongsberg Gruppen ikke vil svare på det som har kommet fram.

– Hvis de nekter å svare på spørsmål, må regjeringen tvinge dem til å legge alle kort på bordet. Denne saken bør også belyses i Stortinget, sier Borgen.

SV krevde i fjor full stans i alt salg av ammunisjon til Emiratene.

– Dette er en god beslutning, men det er grunn til å spørre om hvorfor det har tatt så lang tid for regjeringen å komme til denne konklusjonen. Regjeringen burde hørt på advarslene som har kommet fra FN, Røde Kors, Amnesty og andre, sier Gina Barstad, utenrikspolitisk talsperson for SV.

Om to uker skal utenrikskomiteen på Stortinget behandle et SV-forslag som tar til orde for full stans i våpeneksport til samtlige land som inngår i den saudiledede koalisjonen i Jemen.