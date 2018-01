Valgforsker tror Giske er ferdig

Innenriks

Av Aslak Bodahl

– Det er vanskelig å se for seg at Trond Giske vil komme tilbake i toppolitikken i Ap som før og med det første nå, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Riktig av Støre

1. nyttårsdag meddelte Ap-leder Jonas Gahr Støre at Giske får midlertidig fritak fra vervet som nestleder i Ap. Årsaken er den vanskelige situasjonen i partiet. Giske har erkjent at han har oppført seg upassende og ubehagelig overfor kvinner. Han er for tiden sykmeldt på grunn av saken, men har i et innlegg på Facebook antydet at han vil tilbake som nestleder.

– Med mindre anklagene er mindre alvorlige enn de framstår som nå, virker det som om Ap må belage seg på en framtid uten Giske som en av partitoppene. Politisk er det riktig at han trer til side nå, sier Bergh.

Tirsdag var sentralstyret i Arbeiderpartiet samlet for å drøfte varslene om Trond Giske.

– Ap har tatt affære ved å frita Giske fra vervet som nestleder. Men det må sikkert mer til for å få ryddet ordentlig opp. Det betyr å jobbe med hva slags kultur Ap ønsker på dette området og hvordan slike saker skal tas enda mer alvorlig i tiden framover, understreker forskeren.

Søviknes tilbake

Bergh stenger likevel ikke alle politiske dører for Giske. Han minner om at Terje Søviknes (Frp) har fått et comeback i rikspolitikken. I dag er han olje- og energiminister, men i 2001 ble han tvunget til å trekke seg fra alle rikspolitiske verv.

Da ble det kjent at Søviknes hadde hatt seksuell omgang med en 16-årig jente etter et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom. Statsminister Erna Solberg (H) har uttalt at hun aldri kommer til å unnskylde Terje Søviknes for overgrepssaken i 2000, men mener folk bør få en ny sjanse.

– Ved enhver krise åpner det seg en mulighet for å begynne på nytt. Det gjelder også i dette tilfellet. Ap kan reise seg som parti hvis de løser saken på en god måte og skaper seg et bedre rykte, sier Bergh, som oppsummerer andre halvdel av 2017 som «helt forferdelig» for Ap.

– Det har bare gått nedover. Den ene negative nyheten har erstattet den andre. Nå må Ap komme tilbake som et aktivt opposisjonsparti til den sittende regjeringen, sier han.

– Håndtering viktigst

Johannes Berg tror ikke Aps Giske-problem slår negativt ut for partiet ved lokalvalget i 2019.

– Når det oppstår kriser og skandaler i et parti, er håndteringen viktigere enn saken i seg selv, mener valgforskeren.

– Slik vil også velgerne vurdere det. De vil spørre seg hvordan Ap forholder seg til varslerne og om partiet er i stand til å endre kultur for å unngå slike saker i framtiden. Dersom Ap gjør en god jobb og framstår som troverdige i denne saken, kan de komme godt ut av det på lang sikt, føyer han til.

Bergh legger imidlertid ikke skjul på at varslene om Trond Giske er veldig negativt for Ap.

– Velgerne ser at partiet er i en slags krise og ikke får drevet med politikk. Dette er en personalsak, og partiet er derfor ikke fundamentalt svekket politisk. For Aps del er det bra at neste valg er i 2019, sier han.

