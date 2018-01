Innenriks

USA og Sør-Korea kommer ikke til å gjennomføre noen militærøvelse under vinter-OL i Pyeongchang i februar.

President Donald Trump og hans sørkoreanske kollega Moon Jae-in er under en telefonsamtale blitt enige om å utsette øvelsen til etter vinterlekene, het det fra USAs forsvarsdepartement torsdag.

Kort tid senere kom den samme meldingen fra Moons kontor. Landene er også enige om å samarbeide for å sørge for sikkerheten under lekene, ifølge Det hvite hus.

Vurderer å delta

Beslutningen om å utsette militærøvelsen ble tatt etter at Nord-Korea tidligere denne uka signaliserte at de ønsker å sende deltakere til OL i Pyeongchang.

Nord-Koreas unge diktator Kim Jong-un ønsket i tillegg nabolandet et fredfylt OL i sin nyttårstale.

USA og Sør-Korea holder jevnlig felles militærøvelser for å teste beredskapen i tilfelle krig på den koreanske halvøya, til store protester fra Nord-Korea. Landet mener de tallrike øvelsene er krigsforberedelser.

Krigstrusler

Den spente situasjonen mellom Nord-Korea, Sør-Korea og USA har det siste året skapt bekymring for sikkerheten under OL. Nord-Korea har truet med bruk av atomvåpen hvis det bryter ut krig, og USAs president Donald Trump har truet med å fullstendig ødelegge Nord-Korea.

Fra OL-anleggene i Sør-Korea er det bare 8 mil i luftlinje til delelinjen mot Nord-Korea.

Frankrike sa i september at de ville droppe vinter-OL hvis ikke sikkerheten kunne garanteres. Måneden etter opplyste den norske Olympiatoppen til NTB at de fulgte situasjonen tett.

Vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea arrangeres fra 9. til 25. februar, etterfulgt av Paralympics i mars. Sør-Koreas president Moon Jae-in har fastslått at det er svært positivt for sikkerheten hvis Nord-Korea deltar i lekene.

(NTB)