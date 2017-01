Urolig for situasjonen ved russergrensen

Innenriks

Hvordan USA under Trump vil forholde seg til NATO med vår egen Jens Stoltenberg i spissen, er høyst uklart. Trump har blant annet kalt alliansen utdatert.

– Han har lite peiling på sikkerhetspolitikk. USA er verdens største militærmakt, men har stor nytte av å ha NATO som sin støttespiller. Slike uttalelser utløser utrolig mye uro i Europa på et tidspunkt hvor spesielt de nye NATO-landene er redd for å bli utsatt for russisk aggressivitet, sier Wilhelmsen som har doktorgrad i statsvitenskap og jobber med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Amerikanere på Værnes

Uklart er det også hva som skjer med USA og nabolandet vårt Russland. Relasjonen er helt fundamental for alle de store sikkerhetspolitiske spørsmålene i verden, og det er viktig for Norge å følge med på, understreker Wilhelmsen.

– Norge har etter annekteringen av Krim stilt seg lojalt til en slags vestlig enhet mot Russland. Samtidig er den eskalerende spenningen mellom Russland og USA/NATO de siste årene problematisk for Norge. Da tenker jeg spesielt på den gjensidige opprustningen. NATO har flere styrker ved Polen og Baltikum. USA kommer inn i med en ny brigade i en rekke NATO-land, her i Norge ser vi også soldatene på Værnes, sier hun og viser til de nesten 300 amerikanske marinesoldatene som ankom Værnes på mandag.

Foruroligende

Russland på sin side har større militær tilstedeværelse i Kaliningrad.

– Vi ser fra begge sider en veldig hissig retorikk, som er gjenkjennbar fra den kalde krigen. Man blir gjerne kalt en tåpelig fredsdue når man påpeker dette, men jeg er urolig for det som skjer langs grensen nå, sier Wilhelmsen.

At Trump har hatt en varmere retorikk mot Russland, beroliger ikke Wilhelmsen.

– Han tenker «business». Som når han foreslår å bytte det vestlige sanksjonsregimet mot Russland i en ny nedrustningsavtale mellom Russland og USA. Det er ikke spesielt realistisk, sier Wilhelmsen.

Hun viser til at Russland hevder at USA er en imperialistisk stat som stadig øker sitt militære nærvær langs grensa til Russland. De er svært kritisk til rakettskjoldet NATO og USA vil sette opp i Europa.

