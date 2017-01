Ulf Leirstein (Frp) støtter Trump

Innenriks

«A politician keeps his promises, thank you @POTUS», skrev stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) på Twitter etter det ble kjent at USAs president Donald Trump har innført et midlertidig innreiseforbud for personer fra sju muslimske land.

Forbudet har vakt sterke reaksjoner verden over. Utenriksminister Børge Brende (H) kaller Trumps beslutning «sterkt beklagelig», og statsminister Erna Solberg (H) frykter mer ekstremisme.

Leirstein, som sitter i justiskomiteen på Stortinget, har en ganske annen oppfatning.

– Jeg synes det er fantastisk at Donald Trump gjennomfører det han gikk til valg på. Han leverer på valgløftene fra dag én, sier Leirstein til VG.

Han er full av lovord om det kontroversielle tiltaket.

– Det synes jeg er kjempebra, siden før valget var han tydelig på at han ville innføre begrensninger på innreise til USA fra land som kan utgjøre en risiko, og det leverer han på nå. Dette er i tråd med valgløftene han ga, sier Leirstein, som samtidig påpeker at han ikke er enig i alle beslutningene Trump har tatt etter at han ble president for litt over en uke siden.

Også den norske innvandringspolitikken bør strammes inn, mener Leirstein.

– Trumps politikk er ikke aktuell i Norge, siden USA er i en helt annen situasjon enn Norge. Men vi kan stramme inn på noen områder, som på familiegjenforening, sier Leirstein.

Han ser likevel ikke for seg et liknende innreiseforbud i Norge.

«Jeg ser ikke for meg at det er aktuelt for Norge med et slikt innreiseforbud som USA nå har innført. Norge har langt på vei klart å gjennomføre en streng og rettferdig innvandringspolitikk. Men jeg mener at Trump selvfølgelig må stå fritt til å innføre den politikken han mener er bra for USA. Og det han gjør er i tråd med det kan gikk til valg på. Så ingen burde bli så overrasket, skriver Leirstein på sin Facebook-profil søndag ettermiddag.

Leirstein har tidligere stått fram som den eneste Trump-tilhengeren på Stortinget.