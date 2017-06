Uenige om «svenske tilstander»

Innenriks

* Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) advarer mot «svenske tilstander» i Norge etter flere bilbranner i Oslo.

* Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) – for øvrig fra samme departement som Listhaug – advarer imidlertid mot å bruke begrepet, og mener det «overhodet ikke er situasjonen her».

* Frp-statsråd og partileder Siv Jensen forsvarer at Frp kobler bilbrannen til en «hodeløs innvandringspolitikk» – med Ap i spissen.

* Statssekretær Fabian Stang (H) i samme departement som Listhaug og Amundsen, mener på sin side at de eneste som er ansvarlige for bilbrannene er de som står bak.

Stang sier for øvrig til Dagsavisen:

– Jeg er en statssekretær i et Frp-ledet departement. Det vil være uhøflig av meg å mene så mye om deres holdning til dette.

Etterforsker fortsatt

Den siste tida har det vært en rekke bilbranner i hovedstaden. Bare denne uka har politiet rapportert om elleve branner. De har foreløpig ikke konkludert med at bilbrannene er påsatt. Sakene etterforskes som enkeltstående hendelser, men politiet forsøker å se om det er noen sammenheng mellom brannene. I går avviste oslopolitiet at de har konkludert i saken, og sa etterforskningen pågår for fullt.

Allerede onsdag hadde likevel regjeringspartiet Frp konkludert:

«Bilbranner, utrygge skoler og lokalmiljøer preget av ukultur er resultatet av en hodeløs og naiv innvandringspolitikk gjennom mange år», het det i en artikkel på partiets nettside.

– Aps betydelige liberalisering av innvandringspolitikken under Jonas Gahr Støre vil forsterke disse problemene drastisk dersom han kommer til makten med Sp, SV og MDG som støttepartier, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Mazyar Keshvari i artikkelen.

– Siv Jensen, er det uproblematisk å bruke denne hendelsen slik før den er ferdig etterforsket?

– Jeg synes ikke det er så problematisk. Dette er en debatt som går, og som jeg mener vi må ta på alvor i det norske samfunn, sier Jensen.

Ifølge Jensen er oppsiktsvekkende her at denne type hendelser nå skjer i Norge.

Dette er i strid til det oslopolitimester Hans Sverre Sjøvold uttalte etter et møte med justisministeren og statsminister Erna Solberg (H) på Stovner politistasjon i går.

– Det har brent noen biler her, men det har nok ikke brent så mange flere enn det har gjort tidligere, presiserte Sjøvold etter møtet.

Look to Sweden

Frp-lederen viser til Sverige når Dagsavisen spør om hendelsene i Oslo.

– Hva slags konkrete holdepunkter har du for å si at disse hendelsene i Oslo har sammenheng med Aps innvandringspolitikk?

– Dette er nå saker politiet skal etterforske. Det vi setter søkelyset på er sammenhengen fra andre land hvor disse tingene har vært opplagt gjennom flere år.

– Hvilke land tenker du på da?

– Du skal ikke lenger enn til vårt naboland hvor du ser bydeler som er helt lovløse og nødetatene ikke tør å reise inn. Dette er tilstander i vårt naboland, som vi må sørge for ikke oppstår i Norge, sier hun.

Høyre tar avstand fra Frp

Statssekretær i Justisdepartementet, Fabian Stang var ordfører i Oslo i åtte år. Han vil ikke sette bilbrannene i sammenheng med en «hodeløs innvandringspolitikk».

– Jeg skjønner at det er fristende for Frp å koble disse to tingene. Men det får de svare for selv, sier Stang til Dagsavisen, og understreker at det nå er opp til politiet og etterforske saken, og at det fortsatt ikke er klart hvem som står bak de ulike bilbrannene.

– Men jeg kan si at jeg gjennom åtte år som Oslos ordfører har møtt masse flott ungdom, brune og hvite. Stat og kommune har lagt til rette for at de skal lykkes, og ungdomskriminaliteten har gått dramatisk ned. Så er det alvorlig når det er episoder også med steinkasting mot brann- og politibiler i byen. Men jeg vil ikke skylde det på stat eller kommune. Dette er det disse ungdommene selv som har skyld i, sier Stang.

Stortingsrepresentant i Oslo Michael Tetzschner (H) er ikke begeistret for å bruke hendelsene politisk.

– Det kler ikke medlemmer av den lovgivende forsamling å gå ut med forhåndshypoteser før saken er avklart. Det er uklokt. Politikere skal ikke forhåndsdømme i noen sak, sier Tetzschner.

