Tror på fortsatt fall i boligprisene utover høsten

Særlig er det vanskelig for meglerne å få den prisen selgeren ønsker for små, sentrumsnære leiligheter, ifølge Aftenposten

Foreløpig ligger boligprisene i 2017 på et høyere nivå enn i 2016. Prisene for mai 2017 var 8,3 prosent høyere enn 12 måneder tidligere.

– Det overordnede spørsmålet mange stiller seg nå, er om vi står overfor et boligkrakk? Det er vi veldig trygge på at vi ikke gjør, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.

– Skulle det kommet et boligkrakk, måtte det vært fordi det har vært for mye «luft» i boligprisene, altså priser høyt over det som har vært forsvarlig, men sånn har det ikke vært, sier Olsen.

Likevel anser han det som sannsynlig at boligprisene vil fortsette å falle de nærmeste månedene – særlig i Oslo-området, der prisstigningen tidligere har vært størst.

