– Tror ikke på oljefrys

Innenriks

STAVANGER (Dagsavisen): I dag starter oljemessa i Stavanger – ONS. Omtalt som den største energikonferansen i Europa, har den norske oljehovedstaden samlet over 400 foredragsholderne. En av dem er sjefanalytiker Amrita Sen fra britiske Energy Aspects. Hun besøker en region sterkt påvirket av krisen i oljenæringa, som kommer som en følge av de lave oljeprisene. De siste ukene har vi sett en oljepris som kryper seg opp mot 50 dollar fatet igjen, og flere kjenner optimismen boble i kroppen.

Men Sen mener de som holder pusten foran OPEC-møtet i september bare må ta et djupt magadrag. Lite tyder på at sammenslutningen vil redusere oljeforsyningene, og bidra til en økt oljepris.

– Den største utfordringen for OPEC nå, som hindrer en oljefrys, er fortsatt Iran, sier Sen til Dagsavisen.

Iran pumper på

Ja, for hva Norge kan eksportere et fat olje for påvirkes av alt fra borgerkriger og sanksjoner til kinesere som bytter ut sykkelen med en SUV.

Når Sen trekker fram Iran som en hovedutfordring er det fordi landet nettopp har gitt opp atomprogrammet sitt som en del av Iran-avtalen, og har derfor økt oljeproduksjonen for å kunne løfte økonomien.

– De har gått fra å produsere 2,7 millioner fat dagen til 3,6 millioner fat. Det produksjonsnivået har holdt seg stabilt de siste tre månedene. Så i teorien kunne de ha fryst produksjonen nå. Utfordringen er bare at de da sender et budskap til hele verden om at de ikke kan produsere mer en 3,6 millioner fat dagen. I den politiske situasjonen Iran er i nå trenger de fortsatt fortelle verden at de kan øke produksjonen, forklarer Sen.

India trykker på gassen

Noen lyspunkter er det likevel. Den største veksten i etterspørselen hittil i år har kommet fra India. Det venter Sen vil fortsette.

– En av årsakene til den økende etterspørselen er den økende middelklassen. Bilsalget er rekordhøyt. Men den største endringen er den nye regjeringens offensiv for å skape økonomisk vekst, sier Sen.

Hun ser at balansen i markedet nærmer seg. Men det kommer til å ta tid. De store oljeselskapene som operere i Norge ser i hvert fall ut til å være optimistiske.

Krevende i Arktis

Her hjemme er det Barentshavet oljeselskapene konsentrer seg om. Sen mener olje og gass fra havområdene våre helt nord, kan bli god butikk, men det blir krevende.

– Det kan bli lønnsomt, men ikke med en pris på rundt 40 dollar fatet. Dette er et langt mer utfordrende område en områder flest, der det er kortere distanser og annerledes klima. Prospektene for lønnsomhet er der, men da må vi opp på 75–80 dollar fatet, sier Sen.