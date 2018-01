Trøndelag Ap: Sint og lei

Innenriks

– Trond setter hensynet til familien og partiet først. Jeg skjønner godt at dette har blitt altfor vanskelig å stå i for Trond og familien hans. Det har vært en umenneskelig byrde for ham og de nærmeste. Trond har så å si stått rettsløs i hele prosessen uten mulighet til å forsvare seg. Det gjør meg egentlig både sint og lei meg, sier leder i Trøndelag Arbeiderparti, Karianne Tung, til NTB.

Nå håper hun at varslersakene blir håndtert riktig og at det ryddes opp.

– Partiet kan ikke fortsette å bli preget av maktkamp slik vi har sett de siste dagene, sier Tung.

Også Ståle Vaag i Trøndelag Ap sier til NTB at det har vært umulig for partiet både sentralt, regionalt og lokalt å sette politisk dagsorden slik situasjonen har vært.

– Partiet må nå få all fokus på politikken igjen, og Tronds beslutning om å gå av som nestleder er et steg i den retning. Når det gjelder den øvrige ledelsen i partiet, har jeg tillit til at de vil utføre sine plikter, som medlemmene har satt dem til å gjøre, på en tilfredsstillende måte, sier Vaag.

Han mener Giske ikke hadde noen vei utenom å trekke seg slik saken har utviklet seg.

– Det eneste rette for alle parter var nå at han trakk seg som nestleder på permanent basis. Dette av hensyn til varslerne, seg selv, familien og partiet, sier Vaag.

(NTB)