Trenger en million nye jobber

Innenriks

Av Stian Fyen, ANB

For å kunne betale for eldrebølgen må Norge skape 20.000 nye jobber i privat sektor hvert år fram mot 2060. Det tilsvarer samtlige ansatte i Statoil i alle land selskapet er til stede hvert eneste år.

– Hvis du går tilbake i tid er det 20.000 vi har ligget på i netto årlig jobbvekst. Så det er ikke et nytt tall, det er noe vi har klart tidligere. Men det vil bli mer krevende, særlig fordi vi ikke har alle de positive ringvirkningene fra en oljesektor i voldsom vekst, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Tirsdag går startskuddet for NHOs årskonferanse. «Verdien av arbeid» er årets tema, og konferansen vil se på hvilke jobber i Norge som vil forsvinne i framtiden.

Inntekter og utgifter

Norge er på vei inn i en tid der enorme utgifter knyttet til eldrebølgen kommer stadig nærmere. I finansdepartementets framskrivninger vil det fram mot 2060 bli et stadig større gap mellom statens inntekter og utgifter.

I regjeringens perspektivmelding skisseres det fire mulige løsninger for å tette gapet. Vi må jobbe mer, betale mer i skatt, betale mer for tjenester eller effektivisere offentlig sektor.

Av de alternativene er det særlig det første og det siste næringslivet ønsker å satse på. Men bare for å opprettholde dagens sysselsettingsnivå må vi skape 600.000 nye jobber innen den tid. Og skal vi klare å betale for velferden, må vi legge til enda 500.000 jobber.

På toppen av det hele har netto jobbvekst i privat sektor de siste årene vært tilnærmet lik null.

– Vi har vært gjennom en veldig krevende situasjon i norsk økonomi de siste årene. Egentlig er det fantastisk at det ikke er verre. Vi har tross alt klart oss ganske godt gjennom oljeprisfallet. Nå ser vi at pilene peker oppover, og vi tror det kommer til å se bedre ut i 2018 og i 2019, sier Skogen Lund, og legger til:

– Jeg sier ikke at det er lett. Det er derfor vi må ha en hel årskonferanse om det. Fordi det er så viktig for hele velferden og samfunnet vårt.

Nye jobber

I løpet av årskonferansen skal NHO prøve å komme med konkrete løsninger på problemene knyttet til jobbskaping.

– Vi må klare å skape veldig lønnsomme arbeidsplasser innen nye bransjer. Jeg er optimist. Jeg tror vi har mye å hente på alt som har med hav å gjøre. Vi har en veldig lovende fiskerinæring. Vi kan få mye mer ut av bionæringene og skogen. Og mye av dette vil komme i tjenestenæringene, sier NHO-direktøren. (ANB)