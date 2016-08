To personer drept i Kirkenes

Innenriks

Av Annika Bohnenblust

Det opplyser rektor ved Kirkenes barneskole, Tove Korsnes, til iFinnmark.

To personer ble skutt og drept og en hardt skadd i Kirkenes natt til mandag. Den ene døde var en sjuendeklassing, den andre var barnets mor. Den skadde er barnets stefar, opplyser Korsnes.

– Elevene har fått vite at det har vært en familietragedie. At en sjuendeklassing her ved skolen og moren hans er døde, og at stefar er hardt skadd, sier Korsnes til iFinnmark.

Det kommunale kriseteamet i Kirkenes er mandag formiddag på skolen og tar seg av lærere og elever.

Pårørende

Påtaleleder Morten Daae bekrefter informasjonen fra rektor ved barneskolen.

– Vi forsøker å få oversikt og sørger for at vi varsler alle som bør varsles. Vi er forsiktige med hva vi går ut med ettersom vi vil være sikre på at alle pårørende er varslet, sier Daae.

Naboer varslet

Politiet fikk melding om bråk fra en leilighet i Kirkenes sentrum klokken 4.13 natt til mandag. Da politiet kom til leiligheten, fant de tre personer som var skutt og hardt skadd. En av dem var en kvinne, som senere ble bekreftet død på stedet.

– Det var naboer som varslet om bråk som gjorde at politiet reiste til stedet. Da vi kom inn i leiligheten fant vi tre personer hardt skadd, sa Morten Daae, påtaleleder i Finnmark politidistrikt til NTB tidligere mandag.

Til sykehus

De to andre skadde ble sendt til sykehus med alvorlige skader, og én av disse ble senere bekreftet død, opplyste Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Den skadde ble mandag morgen i 9-tiden fraktet fra sykehuset i Kirkenes til sykehuset i Tromsø med luftambulanse.

Etterforsker

Det er foreløpig ikke mistanke om at det var flere personer til stede i leiligheten da skytingen fant sted. Politiet har imidlertid ikke full oversikt over hendelsesforløpet og jobber for fullt med taktisk og teknisk etterforskning.

– Vi utelukker ikke noe så tidlig i etterforskningen. Videre vil vi avhøre vitner og forsøke og kartlegge det som har skjedd, sier Daae. (NTB)