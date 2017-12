Innenriks

– Han kysset og befølte meg mot min vilje, sier Troms-kvinnen til avisen Nordlys.

Kvinnen var engasjert i Aps ungdomsorganisasjon midt på 2000-tallet. Ifølge Nordlys varslet hun onsdag kveld partiledelsen om to episoder med seksuell trakassering fra tiden Giske var kulturminister og hun AUF-politiker. Avisen kjenner kvinnens identitet og har sett varselet.

Den første episoden skal ha skjedd på et nachspiel i forbindelse med landsmøtet til AUF i Oslo.

Den andre hendelsen fant ifølge kvinnen sted da Giske var i Tromsø for å holde en innledning for unge tillitsvalgte. Ap-toppen skal ha vært overstadig beruset, og kvinnen skal ha forsøkt å følge ham til hotellet.

– På hotellrommet forsøkte han på nytt å kysse meg, jeg trakk meg unna og forlot stedet, sier hun.

Kvinnen reagerer på Aps framgangsmåte da hun varslet partiet og sier det virker som det er viktigere å slå ring rundt Giske enn å ta vare på dem som har sendt varselet.

Giske har en annen versjon av saken.

«Det er riktig at vi møttes for mange år siden. Jeg husker situasjonen annerledes, uten noen upassende tilnærming, men jeg er lei meg for at jeg har opptrådt på en måte som gjør at hun har opplevd møtet med meg som ubehagelig», skriver Ap-nestlederen i en epost til Nordlys.

Støre viser overfor avisen til at han ikke kan kommentere enkeltsaker. (NTB)