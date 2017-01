Tar gjenvalg som nestleder

Innenriks

Dermed må de potensielle nestlederkandidatene Sylvi Listhaug og Terje Søviknes vente i to år til.

– Dette er min siste periode som nestleder. Det er det ingen tvil om. Nå kan vi begynne å bygge opp nye nestlederkandidater. Dem er det mange av, sier Sandberg til Dagbladet.

Sandberg har vært nestleder i Fremskrittspartiet siden Siv Jensen overtok som partisjef etter Carl I. Hagen i 2006. Han hadde frist fram til i morgen med å svare valgkomiteen i Frp om han ville forlenge vervet fra 11 til 13 år.

Opp til Erna

Sandberg sier til samme kilde at han vil være med videre dersom statsminister Erna Solberg (H) ønsker det.

– Jeg veide for og imot. Jeg trakk meg fra stortingsnominasjonen, men så sitter jeg i regjering nå, og har ambisjoner om at regjeringen skal bli sittende. Jeg vil være med videre, hvis Erna vil ha meg med videre. Da er det også viktig å ha nestlederne i regjering, sier Sandberg.

Også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fortsetter som nestleder. Det gleder partileder Siv Jensen.

– Per og Ketil er er to av Norges fremste politikere, de har enorm arbeidskapasitet og står på hele døgnet for å gjennomføre god Frp-politikk. Jeg er veldig glad for at de har takket ja til gjenvalg og for å ha begge med på laget videre som nestledere, sier Siv Jensen.

Ifølge Dagbladet ligger det ikke an til at noen vil utfordre Sandberg og Solvik-Olsen på vårens landsmøte.

Tror på godt valg

Sandberg tror partiet hans vil gjøre et godt valg til høsten.

– Jeg har erfaring fra begge sider som nestleder, både utenfor og innenfor regjering, og tror fortsatt at jeg har mye å gi for at vi skal komme oss opp på tjueprosenten, sier han.

Tre av medlemmene i Fremskrittspartiets sentralstyre er også på valg under vårens landsmøte; Sylvi Listhaug, Robert Eriksson og Helge André Njåstad. Samtlige har takket ja til å ta gjenvalg.