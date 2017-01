Sylvi Listhaug vinner årets tåkepris 2016

Innenriks

For fjerde år på rad deler kommunikasjonshuset Geelmuyden Kiese ut priser for den klareste tale (tåkelurprisen) og den beste tåkeprat i året som gikk. Med prisutdelingen ønsker Geelmuyden å få maktmennesker til å formulere seg presist, og å luke ut tåkeprat fra samfunnsdebatten, skriver Utrop .

Tåkepratprisen 2016 tildeles Sylvi Listhaugs utsagn om Russland.

Trygt å sende ut asylsøkere

Sylvi Listhaug får tåkepratprisen for sin uttalelse om at det er trygt å sende asylsøkerne som kom over Storskog tilbake til Russland:

– Du sier dere anser Russland for å være et trygt land. Hva bygger du det på? – Det er de vurderingene vi har gjort.

– Hva bygger de på? – De bygger på de vurderingene som regjeringen har gjort. Og det skjedde i forbindelse med at vi laget denne instruksen.

– Men hva bygger de vurderingene på? – Ja, det er vurderingene vi har gjort.

– Men vurderingene kan ikke bygge på vurderingene…? – Det er på ulike, kan du si, innhentede fakta fra ulike deler av embetsverket, kan man vel kanskje si.

Verdig

– Dette utsagnet er så absolutt en verdig vinner, kommenterer Hans Geelmuyden, sjef i Geelmuyden Kiese i en pressemelding.

– I Sylvi Listhaug har vi fått en TRUMPsk tone i den politiske retorikken. Som utsagnet viser, er hun ikke alltid så nøyeregnende med fakta. Hun er litt som Trump, hard i klypene og ikke veldig faktabasert. Her har det norske postfaktuelle samfunn fått sin representant.

Tåkelur til Mímir Kristjánsson

Flest stemmer til prisen for klar tale i 2016, tåkelurprisen, fikk Mímir Kristjánsson i Klassekampen for sitt oppgjør med Den nye oljen. Nå må folk slutte å strø om seg med tåpelige utsagn:

«Laks er den nye oljen, IT-bransjen er den nye oljen, blåbær er den nye oljen, klarnet smør er den nye oljen, asylmottak er den nye oljen, kunnskap er framtidas olje, reklame er den nye oljen og etter oljen skal vi leve av øl.» «Mange av mine beste venner er kunstnere, men jeg må dessverre si, de klarer knapt å forsørge seg selv, enda mindre å skape skatteinntekter som kan generere den typen velstand som oljen har gitt oss.»

Folkejuryen har stemt frem Mímir Kristjánsson som årets tåkelur, skriver Geelmuyden i pressemeldingen.