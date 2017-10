SV vil hjelpe vestkantskolene

Innenriks

Oslo-skolen har for lite penger når vestkantskoler må kutte for at østkantskoler skal få de pengene de trenger, mener Sosialistisk Venstreparti (SV).

Dagsavisen skrev i går at byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) skal sørge for det største omfordelingsløftet som er gjort i Oslo-skolen i nyere tid. Byråden vil bruke én av fem milliarder kroner til grunnskolen målrettet for å utjevne forskjeller.

Det betyr at typiske østkantbydeler i Groruddalen og Søndre Nordstrand, med store sosioøkonomiske utfordringer, får mer, mens skoler i vest, nordvest og indre by får mindre.

– Absurd

– Det er lite diskusjon i Oslo om at fordelingen mellom skolene må endres. Men når det skal gjøres uten å øke potten, må noen kutte for at det skal bli mer til andre. Det er absurd når Oslo-skolen trenger flere lærere, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV.

– Både i sentrum øst og sentrum vest, som St.Hanshaugen og Frogner, er det høy grad av barnefattigdom og sammensatte befolkningsgrupper. Det er mange utfordringer å ta tak i i Oslo-skolen. Også uro, sosiale utfordringer og vold må løses og forebygges gjennom å få flere lærere, sier Eidsvold.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Statlig ansvar

SV har foreslått en minstenorm med maksimalt 15 elever per lærer på 1.–4. trinn og maksimalt 20 elever per lærer på 5.–10. trinn.

– Det trengs et statlig ansvar for at alle elever får nok lærerressurser, sier stortingspolitiker Kari Elisabeth Kaski (SV).

– Oslo har utrolig store elevgrupper sammenlignet med landet for øvrig. Vi kan ikke overlate til Oslo-politikerne alene å få på plass tilstrekkelig antall lærere for å sikre at alle elever blir sett og får tilpasset undervisning. Med vår norm vil det bli over 700 flere lærere i Oslo finansiert av staten, og disse vil fordeles på både østkanten og vestkanten, sier Kaski.