Innenriks

Hårføneren ble brukt til å tine et vannrør på et kjøkken i en bygård i Oslo i 2013. Det oppsto brann, og det ble gjort skade for 34 millioner kroner. Mannen som stakk hørføneren inn i en sjakt på kjøkkenet for å få tinet vannrøret hurtig opp, ble først dømt til en bot på 30.000 kroner i tingretten, men ble frikjent av lagmannsretten. Lagmannsretten kom til at mannen ikke kunne straffedømmes for å ha handlet uaktsomt.

Krevde tilbakebetaling

Gjensidige, forsikringsselskapet til boligselskapet som eier bygården, varslet at de ville kreve tilbakebetaling av sine utlegg. Det endte med en rettssak mellom Sparebank 1 Skadeforsikring, der mannen var ansvarsforsikret, og Gjensidige. Kravet fra Gjensidige ble begrenset til ansvarssummen på 5 millioner kroner. Oslo tingrett ga Gjensidige medhold og kom til at Sparebank 1 må betale. Saken ble anket til lagmannsretten, som forkastet anken. Sparebank 1 anket da videre til Høyesterett.

Høyesterett har under dissens kommet til at mannen med hårføneren handlet grovt uaktsomt, og at Sparebank 1 derfor må betale en erstatning på 5 millioner til Gjensidige.

I tvil

Førstvoterende dommer Hilde Indreberg skriver at hun under tvil har kommet fram til at mannen handlet grovt uaktsomt:

– Tvilen skyldes at sannsynligheten for brann ikke var stor. Når jeg likevel er kommet til at uaktsomheten er grov, er det først og fremst fordi brann i denne bygården, med ti leiligheter, kan få så fatale konsekvenser. Et slikt skadepotensial skjerper aktsomhetsplikten. Jeg mener derfor det må anses som sterkt klanderverdig å bruke en hårføner som han visste har glødetråd og som produserer atskillig varme, inne i et lite, lukket rom uten å vite hva det inneholdt, og som han ikke hadde oversikt over mens tiningen fant sted. Det er unødvendig skapt en stor fare for skade, står det i dommen.

To av de fem dommerne var uenig, og mente at Sparebank 1 måtte frifinnes. (NTB)