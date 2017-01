Støre vil lytte til Sp om EØS-avtalen

Innenriks

I tirsdagens Dagsavisen sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke vil møte noen betingelser fra Sp om å si opp eller forhandle EØS-avtalen, nå.

Han er samtidig tydelig på at Ap vil få harde runder med Senterpartiet og deres EØS-motstand etter valget, og mener det etter Brexit kommer endringer i Norges forhold til EU uansett.

– For all del

Så hvilket handlingsrom mener Støre Norge har for å få til en bedre avtale, etter Brexit?

– Storbritannia og Norge har ikke nødvendigvis sammenfallende interesser i forhold til EU, som i landbrukspolitikken og i arbeidslivet, sierStøre.

Han mener likevel Norge bør følge forhandlingene nøye.

– Skulle de åpne for muligheter som gir Norge en bedre avtale, så for all del. Men jeg ser ikke umiddelbart hvor det skulle komme.

Vil ikke reforhandle

Ap-lederen avviser samtidig at det er ønskelig for Arbeiderpartiet å aktivt søke en reforhandling av EØS-avtalen.

– Nei, jeg mener ikke det. Britenes utgangspunkt og interesser her er ikke sammenfallende med de norske, sier Ap-lederen.

– Senterpartiet ønsker å forbedre avtalen. Kan de få gjennomslag for det hos dere?

– Om det er konkrete punkter der avtalen kan gi bedre løsninger for Norge, så er jeg alltid åpen og hører gjerne på hva Sp mener. Men igjen; en avtale er toveis. Det vil handle om å ta og gi. Da vil jeg minne om at avtalen til nå gjennomgående har tjent oss vel, sier Støre.