Støre opplyser til NTB at det blir kalt inn til møte i sentralstyret «rett over nyttår», og sier at han der også vil foreslå et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar. Landsstyret skal etter planen ikke samles før i mars.

Støre sier følgende om hensikten med sentralstyremøtet.

– Det er en alvorlig situasjon for oss. Jeg innkaller sentralstyret for å oppsummere situasjonen rundt varslene vi har mottatt og vår håndtering av dem. Jeg vil der også gi min vurdering av de valg vi bør ta, sier Støre.

Kommenterer ikke

Støre vil overfor NTB ikke kommentere opplysninger fredag kveld om nye varsler som gjelder nestleder Trond Giske. Han understreker samtidig at partiet ikke kommenterer om og hvilke varsler de mottar av hensyn til de berørte.

– Jeg kan av hensyn til varslerne ikke kommentere enkelthendelser. Jeg understreker at alle som kontakter oss blir tatt på alvor og ivaretatt. Dette er en stor belastning for dem, og de vil bli fulgt opp på en ordentlig måte, sier Støre.

Støre vil heller ikke gi noen ny vurdering av Giskes situasjon nå og viser til at nestlederen er sykemeldt.

– Det må vi respektere. Jeg trekker dessuten ingen konklusjoner i mediene, sier Ap-lederen. Støre sier han har vært i kontakt med sin nestleder «på et personlig plan» etter at sykemeldingen ble kjent.

På direkte spørsmål fra TV 2 lørdag vil partilederen ikke svare ja eller nei på hvorvidt han fortsatt har tillit til Giske, og viser til at nestlederen er valgt av landsmøtet.

Vi må samle oss

Sentralstyremøtet vil bli fulgt av et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar. Landsstyret er partiets øverste organ mellom landsmøtene.

– Det er behov for en felles gjennomgang av de retningslinjer som gjelder for oppførsel i politiske verv i Arbeiderpartiet og det ansvaret alle har for å sørge for at det følges, sier Støre.

– Ingen i organisasjonen er uberørt av dette, da er det riktig at vi samler oss og tar ansvar sammen. Også for å understreke de grunnleggende verdiene som gjelder for vårt politiske arbeid og de forventninger vi har til dem som engasjerer seg i politisk arbeid som ledere eller tillitsvalgte, slik at det ikke skal være noen tvil, sier Ap-lederen.

Saken rundt varslene mot Trond Giske har den siste tiden fullstendig dominert alt som sies og skrives om Arbeiderpartiet.

– Ja, dette tar oppmerksomheten bort fra politisk arbeid. Men akkurat nå er det nødvendig. Vi må ta varsler på alvor og bruke nødvendig tid til å behandle dem forsvarlig, sier Støre.

Kritikk

Støre har fått kritikk for håndteringen av varslersakene rundt Trond Giske. For en uke siden sa han at han ikke så at det forelå opplysninger om at Giske hadde opptrådt upassende. I lys av nye varsler gikk Giske selv onsdag ut og beklaget egen oppførsel. Støre sa torsdag at Giske «ikke har mye å gå på».

– Jeg merker meg kritikken. Jeg har også fått støtte for håndteringen. Det viktigste for meg er å ivareta varslerne. Uansett er det viktig at landsstyret kommer sammen og det er viktig at vi håndterer disse sakene skikkelig, sier Støre. (NTB)

