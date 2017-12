Støre svarer: – Giske må vise seg tilliten verdig

Innenriks

I en knapp pressemelding slo Støre torsdag fast at Giske har opptrådt på en kritikkverdig måte. Overfor NTB utdyper han det han beskriver som Arbeiderpartiets alvorlige reaksjon overfor Giske.

– Dette får den konsekvensen at Trond Giske har fått en veldig klar kritikk. Han har vedgått at han har opptrådt på en måte som har vært belastende. Han har beklaget det og understreket det ansvaret han har for å bidra til en god partikultur.

På spørsmål om det har vært vurdert å frata Giske verv eller posisjoner i Ap, viser Støre til at partiledelsen er valgt av landsmøtet.

– Jeg har tillit til at han tar dette på alvor, og at han er seg bevisst det ansvaret han har fått av landsmøtet, som har valgt ham. Det er opp til ham å bevise i fortsettelsen at han er den tilliten verdig.

– Er hans posisjon i partiet svekket?

– Det vil ikke jeg kommentere. Men det er uvanlig at en nestleder får en slik kritikk fra partisekretær og partileder. Men det var nødvendig, og det har også Trond Giske tatt på alvor.

Avviser maktkamp

En del av diskusjonen rundt Ap er hvorvidt varsler om upassende oppførsel kan bli brukt i interne maktkamper.

– Jeg opplever ikke en maktkamp i Ap. Jeg opplever ikke at det er noen diskusjon rundt partileder, sier Støre.

– Politikk er en kamp om posisjoner og gjennomslag, det er politikkens vesen. Det vil gjerne være diskusjoner om det, både internt og i mediene, det må vi leve med. Men det kan ikke overskygge det ansvaret vi har for å vurdere de varslene vi får, understreker han.

Flere varsler

Ap bekrefter nå at det har kommet inn konkrete varsler om Giske. Reaksjonen overfor nestlederen kommer etter en «samlet vurdering», og etter at partiledelsen både har lyttet til varslerne og hørt Giskes versjon, ifølge partilederen.

Støre ønsker ikke å kommentere hvor mange varsler som har kommet, eller hvor gamle sakene er, utover at varslene berører Giskes tid som aktiv i Ap.

– Folk har kommet direkte til deg med disse historiene?

– Blant annet.

Varslerne er blitt orientert om innholdet i torsdagens pressemelding, men Støre vil ikke kommentere hvordan de reagerte på den. Han avkrefter at det har vært møter mellom berørte parter.

Selv engasjert



Støre viser til at det normalt er partisekretæren og partikontoret som håndterer varslingssaker, og har følgende forklaring på at han nå selv valgte å gripe inn:

– Jeg mente det var riktig, siden det gjaldt partiets nestleder, at jeg ga denne reaksjonen.

Han ber om forståelse for at partiet ikke kan «gjengi innholdet i varsler som er gitt i fortrolighet».

– Sånn må det være. Vi har ikke mandat til å gå til mediene med det. Hvis varslere skulle oppleve at det er en konsekvens, tror jeg det ville begrense varslere. Det ønsker vi ikke, sier Støre, og gjentar sitt budskap fra tidligere denne uken:

– Det skal være trygt å varsle, og de som har noe de ønsker å dele om upassende oppførsel, skal føle seg trygge på at de kan gjøre det.

– Anser du nå denne saken for avsluttet og lagt død for Ap?

– Jeg må være åpen på at det fortsatt kan komme varsler mot medlemmer og tillitsvalgte i Ap. Det er varsleres rett. Men vi mente det var riktig på bakgrunn av en gjennomgang av saker vi har mottatt de siste dagene, å sende dette klare signalet. (©NTB)

