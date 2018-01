Støre med Giske-stikk mot Stoltenberg

Innenriks

Ap-leder Jonas Gahr Støre retter søkelyset mot sin forgjenger Jens Stoltenberg når det reises spørsmål om han burde forholdt seg til rykter om Trond Giske.

– Jeg skal gå en runde med meg selv om jeg burde det. La meg også si at jeg har forgjengere som burde stille seg selv det spørsmålet ganske grundig, sa Støre da han på pressekonferansen mandag fikk spørsmål om han burde konfrontert den avgåtte nestlederen Trond Giske på grunnlag av rykter om upassende oppførsel.

Dermed pekte Støre på NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg – som var Ap-leder fram til Støre ble valgt på et ekstraordinært landsmøte i juni 2014.

Støre la til at #metoo-kampanjen markerer et historisk skille – et før og nå for hva som er greit å gjøre. Selv vil han i fremtiden være mer lydhør også for rykter:

– Vi må ha mot til å spørre mer og sjekke om det er noe i disse ryktene. Metoo har trukket til side et forheng som gjør at saker som fikk passere før, ikke gjør det nå. Det er bra. Etterpåklokskap er en viktig egenskap, og kanskje burde man gjort ting annerledes, sa han.

Stoltenbergs rådgiver Stein Hernes sier følgende på SMS til NTB:

– Varslingssaker ble håndtert av partikontoret ved partisekretæren da Jens Stoltenberg var partileder. Generalsekretær Stoltenberg går ikke inn i saker i norsk politikk og viser til at de håndteres av nåværende ledelse.

(NTB)